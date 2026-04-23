我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天桃猿邱丹因為酒駕肇事，因此被球團開除，是繼楊家維後第二人，今天聯盟宣布他讓渡期限過，變成自由球員。（圖／邱丹IG)

情節程度 禁賽場數 罰款金額 輕微（低濃度） 10場起 12萬元起 嚴重（高濃度） 最高40場 最高48萬元 ▲中職統一7-ELEVEn獅楊家維因酒駕遭禁賽40場，統一獅直接開除，因此斷送職棒生涯。（圖／NOWnews資料照）



中華職棒樂天桃猿今（23）日宣布，正式終止2025年第4指名新秀李育朋的球員合約。起因是李育朋於4月19日涉及無照酒駕肇事，球團調查後決定採取最高規格處置，毫不手軟。這起事件再度讓外界聚焦一個問題：中職球員一旦酒駕，究竟會面對哪些懲處？《今日新聞NOWnews》帶你一次看懂中職的酒駕零容忍機制。中職對酒駕的態度，並非一開始就這麼強硬。早年聯盟懲處規範相對寬鬆，禁賽從1場起跳、罰款從1萬元起算，對職業球員而言威嚇力有限，也引發外界批評聯盟對球員行為管理失職。直到2021年的領隊會議，才真正出現分水嶺。聯盟大幅修正相關規範，全面拉高懲處力道，確立了目前的「零容忍」基調。根據2021年修正並通過的懲處機制，目前中職酒駕懲處架構如下：，起跳標準從原本的1場直接拉高至10場，依酒精濃度與情節嚴重程度分級，最重可達禁賽40場。換算成中職賽季長度，40場禁賽幾乎等於整個上半季無法出賽。，從原本的1萬元起調大幅提高至12萬元起跳，最高可處罰款48萬元。對於薪資水準相對有限的年輕球員或替補球員而言，48萬元的罰款是一筆非常沉重的代價。值得注意的是，上述懲處是聯盟層級的最低標準，球團有權在此基礎上加重處置。實務上，多數中職球團的態度比聯盟規範更為強硬。以這次李育朋案為例，樂天桃猿不等聯盟啟動懲處程序，球團自主調查後即決定直接終止合約，一刀切斷雙方關係。球團聲明強調，對酒駕違法行為「絕對零容忍」，並向球迷與社會大眾致歉。李育朋案之所以被球團採取最高規格處置，關鍵在於他涉及的是兩個加重情節同時出現。無照駕駛本身即為違法，加上酒後駕車再出車禍，三重違規疊加，對球隊形象的傷害遠超過單純酒駕。依照目前中職各球團的內規，無照酒駕幾乎是直接觸動「解約條款」的紅線，留任空間極為有限。