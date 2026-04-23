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中國軟體高德地圖在台灣上線，有民進黨立委憂心關鍵基礎設施情資已被中國掌握，數發部長林宜敬昨（22）日回應表示，高德的圖資是向荷蘭廠商購買，不過該軟體確實會將許多個資傳回中國，目前已與國安單位展開討論，若有國安疑慮會考慮禁用。對此，內政部長劉世芳今也說，若經風險評估後認為有國安層面的影響，就會加以禁絕。林宜敬昨備詢時指出，高德所使用的圖資並非直接在台收集，而是跟荷蘭廠商購買而來，其中的紅綠燈倒數功能也並非與我官方串接，主要是透過大數據和AI算法支撐，且這功能僅限用於比較多人使用的路段，並非在台灣所有路段都有這功能。不過，林宜敬也提到，中國軟體的確會將許多個資傳回中國，他們若有發現相關國安疑慮，會再討論是否禁用。對此，劉世芳今在立院受訪時表示，無論是高德地圖或是相關與資安有疑慮的部分，內政部會做風險評估，若認為對台灣國安問題產生重大影響，當然會加以禁絕。她強調，不只員警，公務機關應該都不要使用，內政部會把這方面訊息給數發部，或向國家通訊傳播委員會（NCC）進行最後確認。