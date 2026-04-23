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▲《穿著Prada的惡魔2》受到全球觀眾熱切期待，票房看好開出大紅盤。（圖／二十世紀影業提供）

▲《蜘蛛人：重生日》是今年夏天聲勢最大的超級英雄電影，也是美國觀眾最想看的強片之一。（圖／摘自IMDb）

▲《穿著PRADA的惡魔2》安海瑟薇（左起）、艾蜜莉布朗、史丹利圖奇、梅莉史翠普在倫敦另一場時尚活動，換上不同品牌的靚衫，呈現不一樣的丰采。（圖／美聯社／達志影像）

即將在月底於全球盛大上映的《穿著PRADA的惡魔2》，累積萬千粉絲20年的期待，賣座成績受到各方矚目，榮登美國最大電影票訂購網站Fandango所公布的「2026暑期最想看電影排行榜」第三名，僅次於《玩具總動員5》和《蜘蛛人：重生日》，還領先真人版《海洋奇緣》等大片，有望繼首集後再次開出票房大紅盤。梅莉史翠普、安海瑟薇等主角在倫敦首映會上大秀華服靚衫，不只PRADA，凡賽斯、巴黎世家等都出籠，看得影迷目不暇給。電影業最寄予厚望的暑期黃金檔就快正式展開，今年打頭陣的大片正是《穿著PRADA的惡魔2》，原先被視為鎖定女性為主要客層，現在經過統計，發現有一定數量的男性對這部片也很感興趣，有機會成為不同族群都捧場的超級強片，全美首週末已被看好有望賣破1億美元。而前面4集在美國票房一路成長的《玩具總動員5》，雖然和上一集又隔了7年，但玩具集結對抗最新款多功能平板電腦的設定，又注入了新的趣味，榮登排行榜冠軍。一度橫掃全球賣座市場的超級英雄片，儘管近年來聲勢和反應都走下坡，但索尼與漫威將聯手推出萬眾矚目的《蜘蛛人：重生日》，各方看好將會是今夏票房最高的巨片之一，上一集《蜘蛛人：無家日》在新冠肺炎疫情尚未正式結束的時期，光美國就賣了8億多美元，就算這一集票房打折扣，也還是很有機會拿下冠軍，在今夏美國觀眾最想看的電影排行榜上拿下亞軍。而在《穿著PRADA的惡魔2》之後，拿到第4名的是克里斯多夫諾蘭新作、大牌雲集的古裝史詩《奧德賽》，之後則依序是闊別13年再度回歸的《驚聲尖笑》、真人版《海洋奇緣》、《小小兵&大怪獸》、《真人快打II》、《超少女》、《陰兒房：穿越陰深處》，幾乎不是續集就是知名IP的相關新片，原創題材相當少，也難怪好萊塢繼續不停拍攝續集，因為觀眾就是愛看。《穿著PRADA的惡魔2》繼紐約首映後，接下來轉往倫敦舉辦歐洲首映，眾家要角又換上新的精品華服，除了梅莉史翠普還是Prada上身，安海瑟薇則穿了凡賽斯的黑色禮服，艾蜜莉布朗選擇的是巴黎世家的大紅服裝，各自有不同的丰采。接著他們轉往在倫敦的另一場時尚造勢活動，又換了不同的造型，安海瑟薇改穿LV的條紋禮服，艾蜜莉布朗則是換上迪奧的高級訂製服，梅莉史翠普選擇英倫當地設計師品牌Richard Quinn服飾，有如同一天做了兩場服裝秀，也契合片中強調的時尚氣息。