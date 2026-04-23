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奧克拉荷馬城雷霆隊今（23）日在季後賽首輪第2戰主場迎戰鳳凰城太陽，賽前才剛領取「年度最佳關鍵球員獎（Clutch Player of the Year）」的當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），卻在首節一次切入中重摔倒地，並傷及左手手指。儘管他隨後帶傷續戰，但在板凳席接受按摩治療的畫面，仍讓雷霆球迷捏了一把冷汗。在今日賽前，四度入選全明星的亞歷山大才剛從聯盟手中接過以傳奇球星傑瑞衛斯特（Jerry West）命名的年度最佳關鍵球員獎，表彰他在本季關鍵時刻的卓越貢獻。然而，首節比賽中，亞歷山大在一次強攻籃下時失去重心摔倒，下意識用左手支撐地面以緩衝衝擊力。亞歷山大倒地後立即握住左手，神情顯得相當痛苦。雖然他隨後自行站起並留在場上，但在隨後的暫停時間裡，轉播鏡頭捕捉到醫護人員在板凳席上為他的手指進行緊急按摩與初步治療。值得慶幸的是，這次受傷似乎並未立即摧毀這位現任MVP的進攻手感。亞歷山大在首半場持續展現侵略性，截至第二節剩餘9分鐘時，他已在12分鐘的出賽時間內，以9投5中的高效率攻下11分，幫助雷霆以42：36領先太陽。雷霆隊在G1以119：84大勝太陽，當時亞歷山大攻下25分、7助攻與2次阻攻。雖然今日受傷的手指是否會影響後續的投籃穩定性仍需觀察，但從他在次節的表現來看，亞歷山大正試圖克服疼痛，率領頭號種子雷霆取得系列賽2：0的領先。對於身為衛冕冠軍的雷霆隊而言，亞歷山大的健康是季後賽走得長遠的唯一保險。雖然他目前留在場上奮戰，但手指傷勢對一名極度依賴控球與細膩放籃的後衛來說，仍是賽後需進一步追蹤的重點。