我是廣告 請繼續往下閱讀

所謂倒數計時只是部份「定時號誌」的路口，這個資訊只要簡單調查大家都可以取得。 高雄市號誌控制系統屬於內部封閉系統，並無法與外界連線或透過API介接。 高雄市政府依交通部TDX規定提供API介接給交通部的系統，沒有路口的號誌時制計畫。雙北是有提供部分路口給交通部。 高雄市目前有200多個路口是屬於智慧號誌系統，而這些號誌系統的號誌時制計劃是會改變的，目前這些路口經過測試該軟體並無法對應。 高雄市政府審慎在處理這些課題，他們也去做過現場測試，目前看起來在資安上是沒有疑慮的。這樣的態度值得大家肯定。

中國軟體高德地圖在台灣上線，有民進黨立委憂心關鍵基礎設施情資已被中國掌握，數發部長林宜敬昨（22）日回應表示，高德的圖資是向荷蘭廠商購買，不過該軟體確實會將許多個資傳回中國，目前已與國安單位展開討論，若有國安疑慮會考慮禁用。對此，綠委王義川今表示，經過他和高雄市交通局確認後，目前在資安上看起來是沒有疑慮，但中國軟體還是會搜集大量個資，建議大家別使用。高德地圖上可精準看到台灣紅綠燈的秒數倒數，引起熱議，內政部長劉世芳今說，若評估後有可能影響國安，才會考慮禁絕。王義川今則發文指出，他和高雄市交通局的確認後發現：王義川提到，其他縣市的狀況也許跟高雄一樣，但請交通部也好好確認一下，讓大家放心。至於「那個軟體」因為收集大量個資，大家還是不要下載，後患無窮。