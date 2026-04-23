我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高德地圖（左）在車道資訊提示細節上，被部分網友認為更直覺好用。右圖為Google地圖。（圖／記者周淑萍攝）

高德地圖是什麼？台灣其實也能下載使用

紅綠燈倒數秒數精準在台爆紅

數發部：若涉資安風險不排除禁用

高德地圖有比Google地圖好用嗎？

▲實際使用高德地圖，其實App內不少功能台灣都尚未開通，店家資訊也不夠完整，圖資的更新也不夠即時。（圖／手機截圖）

中國地圖App「高德地圖」近日在台灣爆紅，因有用戶發現，高德地圖在台灣部分路口竟可顯示紅綠燈倒數秒數，且準確度近乎零誤差，引發資安疑慮，數位發展部表示，如果發現有相關疑慮，會優先要求所有公部門禁用。高德地圖到底是什麼、台灣能不能用、和Google地圖差在哪，《NOWNEWS》整理一次看高德地圖是中國大型地圖與導航服務App，提供地點查詢、路線規劃，以及開車、步行、單車、大眾運輸等多種導航功能。台灣也能下載，《NOWNEWS》實際下載後會需要輸入台灣手機號碼，隨後會用語音傳送驗證碼，輸入後即可開始使用，目前介面為簡體字。高德地圖在台灣爆紅，最大原因就是它在部分台灣道路導航時，也能顯示紅綠燈倒數秒數，有用戶實測後發現，高德地圖在台北、桃園、台中等地部分路口，都已可看到倒數資訊，且與現場號誌秒數相當接近，讓不少駕駛直呼比想像中更實用。除了紅綠燈倒數外，高德地圖在複雜路口放大顯示、車道資訊提示等細節上，也被部分網友認為比常用導航App更直覺。正因為這些駕車時「當下就有感」的功能差異，讓高德地圖短時間內在台灣社群快速竄紅。高德地圖爆紅後，也引發政府對資安與國安風險的疑慮。數位發展部長林宜敬在立法院答詢時表示，若確認高德地圖涉及資安或國安疑慮，政府將優先要求公部門停用，並建議民眾降低使用量。林宜敬提到，「高德地圖」所使用的台灣圖資，不是直接在台蒐集資料，而是向荷蘭廠商購買；至於紅綠燈倒數功能，並未串接交通部或地方政府資料庫，較可能透過大量用戶移動與停等數據，再由演算法推算號誌秒數。記者實際的使用，高德地圖在車道提示、複雜路口等資訊更細，但現階段要取代Google地圖可能還有一段距離，像是簡體字的介面，即便轉成繁體也會有點出入，且商家資料不夠完整，還有App上面部分功能像是順風車、訂票等其實台灣都無法使用。另有網友提到，語音查詢常失準、圖資相對陳舊，可能會導到公車專用道或繞遠路，還會出現抵達時間預估過於樂觀。整體來看，使用起來不是很順手，覺得在台灣要用高德地圖來取代Google地圖可能還需要一點時間。是的，在主要城市的部分路口非常精準。但這並非政府授權數據，而是透過大數據運算產生的預測值，因此在車流量較小的偏鄉路口，準確度可能會下降。由於高德地圖為中國企業開發，註冊時需提供手機號碼且導航會存取位置權限，資料會回傳至對岸伺服器。數發部已提醒，若對資安敏感或公務相關人員，應謹慎使用。難度很高。雖然高德在「車道導引」與「紅綠燈顯示」表現優異，但在找餐廳、看評論、圖資即時度以及介面親合度（繁體支持）上，Google 地圖在台灣仍佔有絕對優勢。