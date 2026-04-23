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▲畫面放慢重播後觀眾才發現，原來劉謙一開始就手握兩張牌，透過迅速抽換達到換牌的效果。（圖／億點點不一樣YouTube）

▲劉謙（左）不敢相信鏡頭能拍的這麼清楚，嚇到摀臉倒退。（圖／億點點不一樣YouTube）

▲劉謙最近染了金髮，還是相當熱衷於變魔術。（圖／微博＠劉謙）

49歲魔術師劉謙近年多在中國活動，曾多次受邀上春晚表演，是當代最傑出的魔術師之一。不過劉謙的手法也有被看破的時候，他曾上網紅頻道「億點點不一樣」在超高速攝影機前玩撲克牌魔術，當劉謙成功完成表演後，畫面被調慢40倍重播，讓觀眾瞬間看破劉謙換牌的手法，他也當場尷尬摀臉，大喊：「What the f…fantastic！（這也太…神奇了）」劉謙曾在「億點點不一樣」頻道中示範撲克牌魔術，他請主持人先隨機抽出一張撲克牌，記住花色後再放回去。主持人抽出的是紅心3，劉謙沒有看牌，就把紅心3放回撲克牌中，接著劉謙直接打開最上面的牌，是一張梅花8，但他一彈指，梅花8就這樣在眾目睽睽之下變成剛剛主持人抽出的紅心3，讓現場驚呼聲連連。接著主持人叫來攝影師，把劉謙剛剛變的魔術放慢40倍重看一次，這次他終於發現劉謙的手法。，如果不是透過鏡頭放慢，外界根本看不出端倪。眼看自己的手法被拆穿，劉謙也當場震驚摀臉，不敢相信鏡頭居然可以拍的這麼清楚。他更嚇到一度離開位置，直呼：「」劉謙也表示雖然大家看著簡單，但其實快速換牌的手法很難，沒有想像中容易，想不到如今輕易就被猜穿，讓他差點罵出髒話，笑說：「What the f…fantastic！」這段影片近日又被重新放上Threads討論，網友看了也紛紛留言，「老實說，看完不會覺得劉謙出糗，反而更佩服他了，那手速真的太驚人」、「原來是這樣 但這也太快了吧」、「其實這套魔術的重點也不是最後的變牌，但真的這手法之乾淨佩服」、「即使知道魔術都是手法，但肉眼看不出來的時候還是覺得好神奇」。而這集內容其實是在2021年拍攝的，距今已有5年。劉謙至今仍在從事魔術行業，不過他在2024年時，證實罹患肺腺癌，他當時為了完成央視春晚表演，拖到2月中旬才進行手術，所幸發現時還在早期，所以術後很快就康復。去年底劉謙受訪時則透露自己行程滿檔，不僅飛到義大利當魔術比賽評審，還去清華大學演講，更有預計100場巡迴演出要進行，他更樂觀地說，自己只是中間抽空得了一次癌症，又抽空把它治好了，要粉絲不用擔心。