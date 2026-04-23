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民眾黨前主席柯文哲近來一舉一動備受關注，昨（22日）晚他與新北市議員參選人吳亞倫到板橋湳雅夜市掃街拜票，在用餐過程中，吳亞倫因吃素的關係，特地點了一份燙青菜，卻被柯文哲整盤端走瓜分一大半，引發外界熱議。對此，政治評論員、前民眾黨幕僚吳靜怡大酸，從進香「白吃白喝」到夜市「搶部屬青菜」，這不是單一事件，而是柯文哲一貫的人格特質。回顧柯文哲16日南下參與白沙屯媽祖進香，行程結束當晚，便在社群平台發布影片，分享多次參與大甲媽祖與白沙屯媽祖進香的經驗。他提到，自己過去曾完整走完8天行程，下秒竟脫口稱最大的好處就是「沿路吃東西都不用錢」，更語出驚人表示「這是我覺得最快樂的地方」，此說法一出，讓不少香燈腳簡直看傻眼，立刻掀起一波撻伐。吳靜怡表示，「見微知著」，一個人的家教與品格，往往從他如何對待身邊的人、如何對待食物，就能一覽無遺。柯文哲搶走整盤青菜的這一幕，不僅是餐桌禮儀的缺失，更像一場公開的權勢霸凌秀。在柯文哲眼中，下屬似乎不是平等的「人」，而是附屬品，你的菜就是我的菜。這不是單一事件，而是柯文哲一貫的人格特質。吳靜怡直言，從宗教進香把「吃免錢」當最大快樂，到夜市公開搶走部屬青菜、黨內把立委助理當「狗」羞辱，再到京華城把公務員當箭靶，柯文哲的行為模式清晰一致「自我中心」、權勢凌駕他人感受，當這樣的行為還能被支持者解讀為「真性情」，甚至被政黨默許、護航、淡化或轉移焦點時，問題已不再只是個人修養，而是整個政治文化的崩壞，把失禮當直率、把霸凌當幽默、把品格低劣當有趣。最後，吳靜怡也強調，台灣社會最不需要的，就是民眾黨不斷把這種「無恥」包裝成「政治喜劇」的操作，民眾黨若繼續將這些畫面當成宣傳素材，只會讓更多民眾看清，所謂的白色力量，是否已徹底染上最貪婪的權勢吃相？台灣政治文化最差的教育示範，就是柯文哲。