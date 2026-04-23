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▲柯文哲前往板橋湳雅夜市掃街拜票自家參選人吃素，「端走整盤燙青菜」引發熱議。（圖／翻攝自黃國昌YT）

民眾黨創黨主席柯文哲昨晚與現任黨主席黃國昌、民眾黨議員參選人林子宇、民眾黨新北市議員參選人吳亞倫等人，現身板橋湳雅夜市拜票。途中在店家品嘗美食時，由於吳亞倫吃素，特地叫一份燙青菜，但整盤卻被柯文哲端走，引發熱議，引發綠委王義川與青鳥攻擊。對此，柯文哲今（23）日反嗆，「這些青鳥每天在關心我吃什麼，為什麼不關心一下台灣人民每天在吃什麼？」並質疑行政院長卓榮泰喊「馬鈴薯逐顆檢查」是講幹話。王義川昨晚在社群媒體上Threads發文提到昨晚在湳雅夜市，民眾黨吳亞倫因為吃素，眾人幫她叫了一盤青菜，結果吳亞倫本來要吃了，柯文哲直接拿走倒在自己盤子一半，再交給黃國昌，然後黃國昌就拿來吃了，結果那個候選人的青菜就沒了，王義川直呼「笑死」。對此，吳亞倫也出面澄清「那份青菜是共食」，自己吃得很飽。柯文哲今日上午與妻子陳佩琪、民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠前往羅東中山公園福德廟參拜，並接受訪問。針對王義川與青鳥攻擊端走吃素者青菜，柯文哲表示，昨天回家有看了一下 YouTube 影片，剪出來都是那樣，一盤菜本來就是大家分著吃，「她先夾一口，我再夾一口，我看大家都不夾，我就把它吃掉。我覺得這明明就很正常，可是在親綠媒體的眼光下就可以做成一大堆節目。」柯文哲說，「這些青鳥每天在關心我吃什麼，為什麼不關心一下台灣人民每天在吃什麼？最近那個馬鈴薯，叫我們要吃發芽的？」不是啊，卓榮泰講幹話，說馬鈴薯要一個一個檢查，那就是幹話。如果那些親綠媒體不要每天只會講幹話，關心一下台灣人民在吃什麼、關心柯文哲在吃什麼。媒體問昨晚林子宇有提到「土城」這種說法，被網友說講得太直接，您當下也沒有什麼反應，只有一個表情，想問您那時候在想什麼？柯文哲說，沒有什麼表情啊。民眾黨的特色就是直白，大家都可以表露誠信。這個黨的特色就是比較年輕化，所以講話比較直接。既然是文化就這樣，沒有對錯，就順著文化來做就好了。