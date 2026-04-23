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曾來台執教統一7-ELEVEn獅、味全龍的美國籍教練尼爾托（Andrew Nieto），今年3月因心臟病離世，享壽65歲，尼爾托2018年曾來台擔任獅隊客座捕手教練，2019年龍隊重返中職，尼爾托再度來台擔任首席教練、技術總監，龍隊今（23）日於社群發文，表達對尼爾托辭世最深切的哀悼與不捨，「尼爾托為味全龍奠定重要基礎，對球隊發展貢獻良多。感謝他對棒球的熱情與投入，這份精神將長存於我們心中。」尼爾托出身加州，1981年大聯盟選秀第3輪加入紅雀隊，球員生涯一共效力過紅雀隊、蒙特婁博覽會隊、明尼蘇達雙城隊以及費城費城人隊。尼爾托曾隨紅雀隊參加1985年世界大賽，並在1987年隨雙城隊奪得世界大賽冠軍。尼爾托退役後，於1992年展開教練生涯，先後擔任紐約洋基隊、紐約大都會隊捕手教練。2009年起，尼爾托加入雙城隊體系，擔2A球隊總教練，率隊取得72勝69負的戰績並打入季後賽。隔年尼爾托被任命為雙城3A球隊新任總教練，在3A帶兵2年，尼爾托於2011年季末離開雙城隊體系，並於2012年至2014年賽季轉往洋基隊體系，擔任新人聯盟總教練。2018年1月，尼爾托受統一獅邀請，來台擔任客座捕手教練，譯名為「安德魯」，同年10月尼爾托再度來台，擔任客座打擊教練，2019年上半季尼爾托加入獅隊二軍，擔任二軍客座打擊教練。今年獅隊春訓找來新任客座捕手教練卡諾獅（Carlos Munoz ），總教練林岳平1月受訪時曾透露，過去尼爾托的客座收到不錯成效，因此一直有再尋覓外籍捕手客座教練的想法。味全龍2019年重返中職，尼爾托再度來台，擔任龍隊首席教練，並於2021年轉任球隊技術總監。今年3月，尼爾托因心臟病離世，享壽65歲。龍隊社群今日發出哀悼文，表達對尼爾托辭世最深切的哀悼與不捨，「尼爾托為味全龍奠定重要基礎，對球隊發展貢獻良多。感謝他對棒球的熱情與投入，這份精神將長存於我們心中。」