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球員 當時效力球隊 發生年份 酒駕情節 結果 何紀賢 興農牛 2003年 酒測值未達標、車禍 扣薪1個月 陳元甲 米迪亞暴龍 2008年 酒駕 判罰5萬7000元 蔣智聰 La New熊 2008年 酒駕 公共危險罪送辦，緩起訴1年 陳逸宸 統一獅 2013年 多次酒駕、規勸不改 開除 郭阜林 統一獅 2020年 酒駕、酒測值超標 聯盟禁賽2場、罰款3萬，球隊加罰禁賽2個月 楊家維 統一獅 2021年 酒駕、車禍 開除、罰款（新規） 邱丹 樂天桃猿 2024年 酒駕、自撞安全島 開除、罰款（新規） 李育朋 樂天桃猿 2026年 酒駕、無照、肇事 開除、罰款（新規）

▲楊家維（左）2021年清晨酒駕撞上貨車，酒測值高達1.03，造成社會關注，也促進聯盟於當年4月領隊會議修改，加重針對酒駕的行政處罰。（圖／NOWnews資料照）

▲樂天桃猿邱丹因為酒駕肇事，因此被球團開除，是繼楊家維後第二人，今天聯盟宣布他讓渡期限過，變成自由球員。（圖／邱丹IG)

中職樂天桃猿球團今（23）日無預警發布聲明，2025年第4指名新秀李育朋，於4月19日涉及無照酒駕肇事，經調查後採取最高規格處置，宣布正式終止合約。中職近代曾發生不少次酒駕事件，但球員不一定會被開除。值得注意的是，何紀賢在2003年4月4日於台中市酒駕發生車禍，經檢測體內含有酒精成分但未超標，被球團扣薪1個月處分，但主要是針對逾時未歸隊與駕車肇事處罰，當年比較受到關注的部分，是同車的許聖杰受傷嚴重，出現腦震盪、顱內出血症當場昏迷，經搶救後才恢復意識，並於5個月後重返賽場。陳元甲、蔣智聰則同在2008年發生酒駕事件，躍上社會版面，兩人都因未肇事、加上中職當時尚未針對酒駕事件修法加重處罰，因而持續留在職棒舞台，可惜的是，前者仍因同年底假球案遭聯盟永不錄用，直到2023年還因為三度酒駕被上銬，蔣智聰則在2009年坦承被雨刷集團收買打假球，遭La New熊開除。再來是統一獅投手陳逸宸，他在職棒3年累積55場一軍出賽，還被帶進2011年台灣大賽，2013年因傷整季都沒在一軍，11月球團突然宣布解約釋出，領隊蘇泰安當時表明，陳逸宸是因多次無照駕駛、球團屢勸不聽，才以違反隊規為由將他開除。接著是今日事件包中，唯一至今仍在職棒打拼的郭阜林，他於2020年騎乘機車遭攔查，酒測值超標，被聯盟禁賽2場、罰款3萬，球隊加罰禁賽2個月。隔年同為統一獅的楊家維，清晨酒駕撞上貨車，酒測值高達1.03，造成社會關注，也促進聯盟於當年4月領隊會議，通過修法大幅度提高酒駕的行政處分，楊家維也成為新制下首位被直接開除的球員。再來就是李育朋的前一位，同為樂天桃猿的邱丹。2024年6月10日，邱丹在台南麻豆路段酒駕自撞安全島，酒測值超標被警方依公共危險罪送辦，由於酒駕＋肇事情節嚴重，加上中職針對酒駕修法已上路，樂天桃猿於隔日就火速宣布解約。中職在2021年4月領隊會議通過「酒駕加重懲處新制」，落實零容忍政策，大幅調高相關罰則。依據修正後規章，針對酒駕球員隊職員，最重可處禁賽40場、罰款48萬元，若情節重大涉及肇事，可能導致球團開除。綜觀近年8次發生的中職球員酒駕事件，僅有一半直接遭到開除，比例為50%，但值得注意的是，近年因酒駕事件被開除比例確實有提高，4次事件中就有3人離開職棒舞台。攤開案件細節，除了酒駕外，幾乎都有肇事等相關狀況，李育朋甚至涉及無照駕車，因而斷送不到1年的職棒路。