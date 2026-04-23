中職樂天桃猿球團今（23）日無預警發布聲明，2025年第4指名新秀李育朋，於4月19日涉及無照酒駕肇事，經調查後採取最高規格處置，宣布正式終止合約。中職近代曾發生不少次酒駕事件，但球員不一定會被開除。值得注意的是，中職2021年曾針對酒駕懲處修法，大幅提高酒駕行政處分，近年案例中，只要酒駕還涉及肇事情節，全數都以開除處分，李育朋本次酒駕甚至是「無照＋肇事」情節嚴重，因而斷送不到1年職棒路。《NOWnews》為您整理2000年後，中職8大酒駕事件經過與結果。
何紀賢酒駕車禍未超標 隊友許聖杰一度昏迷
何紀賢在2003年4月4日於台中市酒駕發生車禍，經檢測體內含有酒精成分但未超標，被球團扣薪1個月處分，但主要是針對逾時未歸隊與駕車肇事處罰，當年比較受到關注的部分，是同車的許聖杰受傷嚴重，出現腦震盪、顱內出血症當場昏迷，經搶救後才恢復意識，並於5個月後重返賽場。
陳元甲三度酒駕 與蔣智聰都因假球案離開職棒
陳元甲、蔣智聰則同在2008年發生酒駕事件，躍上社會版面，兩人都因未肇事、加上中職當時尚未針對酒駕事件修法加重處罰，因而持續留在職棒舞台，可惜的是，前者仍因同年底假球案遭聯盟永不錄用，直到2023年還因為三度酒駕被上銬，蔣智聰則在2009年坦承被雨刷集團收買打假球，遭La New熊開除。
再來是統一獅投手陳逸宸，他在職棒3年累積55場一軍出賽，還被帶進2011年台灣大賽，2013年因傷整季都沒在一軍，11月球團突然宣布解約釋出，領隊蘇泰安當時表明，陳逸宸是因多次無照駕駛、球團屢勸不聽，才以違反隊規為由將他開除。
2020、21年連續發生球員酒駕 中職針對酒駕處分修法
接著是今日事件包中，唯一至今仍在職棒打拼的郭阜林，他於2020年騎乘機車遭攔查，酒測值超標，被聯盟禁賽2場、罰款3萬，球隊加罰禁賽2個月。隔年同為統一獅的楊家維，清晨酒駕撞上貨車，酒測值高達1.03，造成社會關注，也促進聯盟於當年4月領隊會議，通過修法大幅度提高酒駕的行政處分，楊家維也成為新制下首位被直接開除的球員。
再來就是李育朋的前一位，同為樂天桃猿的邱丹。2024年6月10日，邱丹在台南麻豆路段酒駕自撞安全島，酒測值超標被警方依公共危險罪送辦，由於酒駕＋肇事情節嚴重，加上中職針對酒駕修法已上路，樂天桃猿於隔日就火速宣布解約。
中職酒駕罰則是什麼？為何李育朋被火速開除
中職在2021年4月領隊會議通過「酒駕加重懲處新制」，落實零容忍政策，大幅調高相關罰則。依據修正後規章，針對酒駕球員隊職員，最重可處禁賽40場、罰款48萬元，若情節重大涉及肇事，可能導致球團開除。
綜觀近年8次發生的中職球員酒駕事件，僅有一半直接遭到開除，比例為50%，但值得注意的是，近年因酒駕事件被開除比例確實有提高，4次事件中就有3人離開職棒舞台。攤開案件細節，除了酒駕外，幾乎都有肇事等相關狀況，李育朋甚至涉及無照駕車，因而斷送不到1年的職棒路。
⚾中職近代酒駕8大事件整理（紅色結果為開除）：
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何紀賢在2003年4月4日於台中市酒駕發生車禍，經檢測體內含有酒精成分但未超標，被球團扣薪1個月處分，但主要是針對逾時未歸隊與駕車肇事處罰，當年比較受到關注的部分，是同車的許聖杰受傷嚴重，出現腦震盪、顱內出血症當場昏迷，經搶救後才恢復意識，並於5個月後重返賽場。
陳元甲三度酒駕 與蔣智聰都因假球案離開職棒
陳元甲、蔣智聰則同在2008年發生酒駕事件，躍上社會版面，兩人都因未肇事、加上中職當時尚未針對酒駕事件修法加重處罰，因而持續留在職棒舞台，可惜的是，前者仍因同年底假球案遭聯盟永不錄用，直到2023年還因為三度酒駕被上銬，蔣智聰則在2009年坦承被雨刷集團收買打假球，遭La New熊開除。
再來是統一獅投手陳逸宸，他在職棒3年累積55場一軍出賽，還被帶進2011年台灣大賽，2013年因傷整季都沒在一軍，11月球團突然宣布解約釋出，領隊蘇泰安當時表明，陳逸宸是因多次無照駕駛、球團屢勸不聽，才以違反隊規為由將他開除。
2020、21年連續發生球員酒駕 中職針對酒駕處分修法
接著是今日事件包中，唯一至今仍在職棒打拼的郭阜林，他於2020年騎乘機車遭攔查，酒測值超標，被聯盟禁賽2場、罰款3萬，球隊加罰禁賽2個月。隔年同為統一獅的楊家維，清晨酒駕撞上貨車，酒測值高達1.03，造成社會關注，也促進聯盟於當年4月領隊會議，通過修法大幅度提高酒駕的行政處分，楊家維也成為新制下首位被直接開除的球員。
再來就是李育朋的前一位，同為樂天桃猿的邱丹。2024年6月10日，邱丹在台南麻豆路段酒駕自撞安全島，酒測值超標被警方依公共危險罪送辦，由於酒駕＋肇事情節嚴重，加上中職針對酒駕修法已上路，樂天桃猿於隔日就火速宣布解約。
中職酒駕罰則是什麼？為何李育朋被火速開除
中職在2021年4月領隊會議通過「酒駕加重懲處新制」，落實零容忍政策，大幅調高相關罰則。依據修正後規章，針對酒駕球員隊職員，最重可處禁賽40場、罰款48萬元，若情節重大涉及肇事，可能導致球團開除。
綜觀近年8次發生的中職球員酒駕事件，僅有一半直接遭到開除，比例為50%，但值得注意的是，近年因酒駕事件被開除比例確實有提高，4次事件中就有3人離開職棒舞台。攤開案件細節，除了酒駕外，幾乎都有肇事等相關狀況，李育朋甚至涉及無照駕車，因而斷送不到1年的職棒路。
⚾中職近代酒駕8大事件整理（紅色結果為開除）：
|球員
|當時效力球隊
|發生年份
|酒駕情節
|結果
|何紀賢
|興農牛
|2003年
|酒測值未達標、車禍
|扣薪1個月
|陳元甲
|米迪亞暴龍
|2008年
|酒駕
|判罰5萬7000元
|蔣智聰
|La New熊
|2008年
|酒駕
|公共危險罪送辦，緩起訴1年
|陳逸宸
|統一獅
|2013年
|多次酒駕、規勸不改
|開除
|郭阜林
|統一獅
|2020年
|酒駕、酒測值超標
|聯盟禁賽2場、罰款3萬，球隊加罰禁賽2個月
|楊家維
|統一獅
|2021年
|酒駕、車禍
|開除、罰款（新規）
|邱丹
|樂天桃猿
|2024年
|酒駕、自撞安全島
|開除、罰款（新規）
|李育朋
|樂天桃猿
|2026年
|酒駕、無照、肇事
|開除、罰款（新規）