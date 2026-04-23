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金州勇士2025-26賽季慘淡結束後，總教練科爾（Steve Kerr）的去留成了灣區最沈重的懸念。儘管科爾季末曾向ESPN表示回歸機率是「55開」，但資深隨隊記者蒙特波爾（Monte Poole）卻給出了更殘酷的評估，直指科爾留下的機率僅剩15%，離職是早晚的事。波爾直言，科爾現在的狀態是「腳已經跨向大門，且極大機率不會回頭」。蒙特波爾（Monte Poole）在Podcast節目《Dubs Talk》中透露，科爾離隊的徵兆早在去年夏天就已浮現。本季助教迪馬柯（Chris DeMarco）在賽季中轉任WNBA紐約自由人總教練，其他成員也陸續探索外部機會，這並非巧合，而是因為教練團成員早已強烈懷疑科爾不會在2026-27賽季續留。波爾分析，科爾在賽季中頻繁向媒體抱怨賽季太長，這絕對不是一個熱愛執教的總教練會有的發言。此外，科爾對管理層建立的陣容頗有微詞，認為球隊嚴重缺乏高度、年輕活力與運動天賦。雖然科爾掌控輪替與上場時間，但他對「巧婦難為無米之炊」的現狀感到無力，並多次釋放出不認同管理層人事決定的訊號。目前勇士隊面臨薪資空間鎖死、陣容老化的多重困局，這讓科爾感到身心俱疲。波爾與節目主持人希爾（Bonta Hill）一致認為，科爾無法接受明年繼續以這套失望的陣容「再來一次」。如果球團決定大破大立換血，換掉總教練極大機率會是重建的第一步。