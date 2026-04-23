我是廣告 請繼續往下閱讀

年底九合一大選逼近，民進黨台北市長人選遲未拍板，但呼聲居高的立委沈伯洋近期動作頻頻，外界明顯感受到其形象轉變。對此，資深媒體人平秀斷言，應該99.9%就是沈伯洋來選；而資深媒體人吳子嘉指出，現在的沈伯洋已經不是大罷免喊打喊殺的黑熊，還有7個月的時間可以改人設，更建議國民黨新北市長參選人李四川也跟著學。平秀琳22日在政論節目《董事長開講》中分析，民進黨內部起初對於沈伯洋出戰台北市長仍有疑慮，不少立委與市議員認為選情艱困，基層「小雞」一度抗拒。但隨著情勢發展，如今已勢不可擋，幾乎成了定局，「應該99.9%就是沈伯洋來選」，於是黨內轉而全面力挺，開始稱讚其為難得的「多邊形戰士」。平秀琳觀察，目前包含同黨立委吳沛憶、吳思瑤、范雲等人紛紛站到沈伯洋身邊，頻頻讚揚其表現，從桌球實力到古典音樂素養皆被放大檢視與包裝，甚至形容他能「不看稿講1小時的莫札特」，整體氛圍宛如全力「加持」與塑造，有種「三娘教子」的感覺。節目中也提到一段插曲，沈伯洋與昔日師生聚餐時，面對學生詢問是否將參選台北市長，他點頭回應；當場有人提議點披薩、炸雞慶祝，他卻以「要維持體態」為由拒絕。一旁的媒體人吳子嘉好奇問為什麼？平秀琳馬上回說：「當然是要跟蔣萬安比帥啊！」吳子嘉則笑稱，沈伯洋應該先把一頭捲毛改掉。吳子嘉進一步指出，現在的沈伯洋已與過去不一樣，從先前大罷免、黑熊學院、拿美國錢等喊打喊殺的形象，轉為談音樂、動漫與運動的親民風格，也不去聽聯電創辦人曹興誠演講了，顯然是在做切割。他認為，若沈伯洋能在短短7月內成功改人設，那麼李四川也一定來得及，「川伯看看沈伯洋在幹什麼，跟著後面學就對了」。