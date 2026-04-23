我是廣告 請繼續往下閱讀

達樂星：買一送一清倉優惠！39元平價百貨結束營業

▲「達樂星Dollarstar」平價百貨，主打39元均一價。（圖／翻攝自達樂星官網）

Dollarstar達樂星 中山一店資訊

▲達樂星商品風格部分有別於日系百貨路線。（圖／翻攝自達樂星官網）

比大創親民！達樂星空間大還有座位區 撐不下去原因熱論

台灣民眾的小確幸變少了，「達樂星Dollarstar」平價百貨主打39元比「大創Daiso」親民，2024年底進軍台灣陸續開出5家分店，近期無預警宣布「整體營運策略調整」，全台門市結束營業；，消費者可把握時間搶購補貨。《NOWNEWS今日新聞》記者也曾逛過達樂星，空間很大又明亮、還提供休息座位區；撐不下去的原因受到網友熱論。2024年底進軍台灣的「達樂星Dollarstar」，主打美式復古風格，以「39元均一價」的創意生活好物，挑戰日本知名日幣百元商店連鎖「大創Daiso」。達樂星Dollarstar商品從美妝、護理、居家生活風格、文具到電子3C產品，除了節慶裝飾、獨家玩具，甚至還有各國進口零食、精選餅乾飲料等商品；近期「達樂星Dollarstar」無預警宣布品牌營運調整公告，表示：「感謝大家一路以來的支持，因應品牌未來發展規劃，達樂星正進行整體營運策略調整」。全台桃園、中壢、基隆分店皆已於4月初結束營業。目前僅剩業者表示，以同價商品現場庫存為主，數量有限，售完為止；部分熱門品項已經無法補貨；後續營業時間將依整體銷售狀況彈性調整，實際以現場公告為準。地址：台北市中山區林森北路554號時間：10:00-22:30電話：02-2596-0931「達樂星Dollarstar」結束營業消息一傳出，掀起網友熱論。有粉絲仍讚「設計小物很有趣，以後買不到了很可惜」，釣出常客表示：「我常常去林森店逛逛，但講真的，雖然說是美式賣場，但東西幾乎都是大陸貨、看起來品質還好」，直言沒辦法跟大創來比較。不少消費者都有共鳴，認為達樂星Dollarstar雖趣味設計、但品質略顯粗糙。內行人更分析，大手筆包下整棟的桃園店，其實招牌不夠明顯、選址又偏僻，應該是利潤微薄難敵高昂租金壓力；台北林森店前身還是新光銀行位置，「租金貴」。但也是有忠實顧客敲碗，「未來有可能改線上購物嗎，怕以後買不到很喜歡的洗衣精」；收到達樂星Dollarstar小編回覆：「內部還正在策劃中，待確定後才會公告給大家喔 感謝支持」。