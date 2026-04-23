民眾黨前立委李貞秀13日遭中評會開除黨籍，失去不分區立委資格。民眾黨中央委員江和樹昨日在網路節目中提到李貞秀被開除黨籍和新竹市長高虹安無關，關鍵是和台中市黨部主委陳清龍的Line對話，提及「記得錢要乾淨、金流要做好」，被柯文哲下令「處理」。對此，陳清龍今（23）日表示，江和樹並未參與跟李貞秀前委員的任何溝通，並不瞭解事情全貌，其說法已過於誇大且言過其實，實為不妥。

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針對台中市議員江和樹提及李貞秀與他相關對話，陳清龍回應表示，據他所悉，江和樹並未參與跟李貞秀的任何溝通，並不瞭解事情全貌，其說法已過於誇大且言過其實，實為不妥。

陳清龍表示，這件事情其實該翻頁了，他已經多次說明，在他與李貞秀溝通的過程中，李貞秀都有表達其想法與條件，但立法委員的身分不能拿來交易，他也有把完整的溝通過程跟中評會報告。

陳清龍指出，既然中評會已經做出決議，作為台灣民眾黨的一員，就是遵守中評會的決議。李貞秀要在法律訴訟中爭取權益，那是她的權益，他都尊重。


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呂炯昌編輯記者

桃園市出生的6年級大叔，畢業於靜宜大學西班牙語文系、淡江大學國際事務暨戰略研究所，專長國際事務與軍事等領域。
曾任玉山週報編輯與記者、國防部「青年日報」、《尖端科技》軍事雜誌專欄作家。
政治立場：...