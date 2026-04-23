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印尼政府拋出對馬六甲海峽船隻徵收通行費的構想，立刻牽動區域敏感神經。這條全球最重要的海上動脈之一，長年仰賴印尼、馬來西亞與新加坡共同維持航行安全，如今印尼有人主張把戰略地位轉化為財政收入，卻也讓沿岸國與航運市場開始擔心，若真朝收費方向推進，勢必衝擊海峽長年維持的「自由通行」原則。印尼財政部長波巴亞（Purbaya Yudhi Sadewa）近日在雅加達一場研討會上表示，政府可以研究向通過馬六甲海峽的船隻收費，藉此更充分運用印尼所處的戰略位置。他說，這項想法呼應總統普拉伯沃希望印尼不要再把自己視為邊陲國家，而是要在國際舞台扮演更關鍵角色的方向。根據印尼媒體與《Jakarta Globe》報導，波巴亞也提到，這項構想部分靈感來自伊朗曾談到對荷莫茲海峽收費的討論。不過，波巴亞也沒有把話說死。他坦言，這仍只是初步想法，若真的要推進，除了得和馬來西亞、新加坡協商，也必須評估對全球貿易流動的連帶影響。波巴亞之後已淡化外界對「即將收費」的解讀，重申此事受制於法律與國際貿易現實，印尼不會輕易拿戰略水道做單邊操作。新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）4月22日表示，馬六甲海峽與新加坡海峽必須持續對所有船隻保持自由開放，新加坡不支持任何限制通行的作法。他也指出，印尼、馬來西亞與新加坡作為海峽沿岸國，原本就有合作機制，共同確保這條航道維持開放與安全，沒有向過境船隻收費的安排。馬國外交部長莫哈末哈山（Mohamad Hasan）表示，馬六甲海峽事涉多邊協調，不可能由任何一方單獨決定；較早前，馬方也已表明，馬六甲與新加坡海峽應繼續向所有船隻開放，不支持任何限制航行的方案。從馬新兩國回應來看，印尼這項提議短期內要真正形成政策，阻力相當明顯。馬六甲海峽之所以敏感，不只是因為它靠近東南亞三國，更因為這裡是連接印度洋與南海的重要咽喉。近期中東局勢升高後，全球航運與能源市場對各大戰略水道的關注再度升溫，連美軍艦通過馬六甲海峽的動向都受到媒體追蹤。也因如此，任何涉及收費、限制或改變通行制度的說法，都很容易被市場解讀成可能增加全球物流與保險成本的新變數。從國際海洋法角度來看，馬六甲海峽屬於供國際航行使用的海峽。《聯合國海洋法公約》第38條寫明，所有船舶與航空器都享有「過境通行權」，且這種通行不應受到妨礙。這也是為什麼新加坡近來反覆強調，國際海峽的航行權利不是可以隨意談條件的籌碼。印尼如今提出收費構想，若未來真的要推進，除了政治協商，更可能碰上國際法與既有航運秩序的硬限制。印尼這番表態更像是在測試外界反應，也反映印尼希望把自身地緣位置轉化為更實際利益的盤算；但馬六甲海峽不是普通航道，而是牽動區域安全、全球能源運輸與國際法秩序的敏感地帶。當馬來西亞與新加坡都已先後表態反對限制通行，這項構想目前政治表態意味濃厚，但距離真正落地仍有一段距離。