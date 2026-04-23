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📍台北凱撒飯店「Checkers自助餐廳」：

▲台北凱撒飯店的Checkers自助餐廳，於母親節檔期5月9日至10日午、晚餐時段，不另加價可享全桌每位成人龍蝦免費招待。（圖／台北凱撒飯店提供）

📍JR東日本飯店台北「鉑麗安全日餐廳」：

▲JR東日本大飯店台北的「Brilliant鉑麗安全日餐廳」推出母親節檔期免費加碼送龍蝦。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

📍台北新板希爾頓酒店「悅．市集」：

▲台北新板希爾頓酒店「悅．市集全日自助餐廳」5月推出四人同行一人免費吃到飽，5月9、10日不適用，但有額外送上龍蝦。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

📍台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」：

▲敘日全日餐廳於母親節活動期間，除每位加贈蒜蓉蒸龍蝦乙份外，每桌再贈限定流心巧克力球甜點乙份。（圖／六福旅遊集團提供）

嘉義福容voco酒店「田園西餐廳」：

▲嘉義福容voco酒店「田園西餐廳」母親節檔期將額外贈送焗龍蝦。（圖／取自嘉義福容voco酒店官網）

迎接母親節到來，全台飯店推出餐飲優惠搶客，多家吃到飽餐廳正巧都加碼免費送上龍蝦，不僅媽媽有，同行家人也都同享！而好幾家餐廳也正巧推出特殊餐飲主題，讓全家人都能盡享節慶氣息也飽嚐美食。《NOWNEWS今日新聞》整理全台共5家飯店buffet有免費送上龍蝦之優惠訊息，一文掌握。Checkers自助餐廳於母親節檔期5月9日至10日午、晚餐時段，餐廳現推出「南洋香料盛宴」主題，以多元香料展現異國飲食風貌。主打料理包含慢火烤至外皮微酥、內裡柔嫩多汁的「拉賈斯蒜香烤羊腿」，還有「果阿黑胡椒豬梅花」、「馬來胡椒豬肚湯盅」、「藥膳肉骨茶」等，還有「帕尼普里脆球」、「炸香蕉」、「摩摩喳喳」等街頭小食及甜品。鉑麗安全日餐廳於兒童半價，採預付訂金制，相關優惠不併用。主打多國料理與高CP值的鉑麗安全日餐廳，目前也有新餐飲主題，主廚陳永儒以「東南亞美食」為主軸升級自助餐檯，集結越式生春捲、泰式火山排骨、綠咖哩蟹、沙嗲雞肉串與印尼炒飯等經典南洋菜色。台北新板希爾頓酒店二樓的「悅．市集」全日自助餐廳5月推出「媽媽專屬號碼日」優惠（但不含5月9日至10日），凡身分證字號含「5」享四人同行一人免費，另外，南港人氣buffet「敘日全日餐廳」，每桌也再贈限定流心巧克力球甜點一份。「敘日全日餐廳」本季推出期間限定「沖繩假期．海味盛宴」，以沖繩飲食文化為靈感，集結多道南島風味料理，包括海葡萄章魚沙拉、南島風和牛塔可飯、沖繩黑糖味噌滷豚肉、沖繩章魚大阪燒等。更有松葉蟹蝦湯拉麵、酥炸鮑魚海鮮天婦羅及現煎干貝搭野菇和風煮。同時加碼規劃「風味泰國蝦無限暢享專區」，集結經典椒鹽、奶油檸檬與綠咖哩三款主廚秘製口味，海鮮愛好者肯定瘋掉。嘉義國際品牌酒店福容voco酒店的「田園西餐廳」，，將龍蝦加上細煮慢燉的 Sofrito 紅椒醬汁與特製起司低溫慢焗製作。