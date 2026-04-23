眾多股民引頸期盼的王品股東會紀念品22日開獎，延續往年發出價值3000元的「王品股東大禮包」，今年增加使用便利性，大禮包內容全數改為電子券形式，包含全集團門市適用的200元抵用券1張、每月100元抵用券24張、「瘋美食購物網」200元優惠碼，共計15.8萬位股東。

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王品集團自2018年起贈送股東大禮包，而今年股東人數達到15.8萬人、再次改寫歷史新高。2026年的「王品股東大禮包」為增加使用便利性與消費彈性，將3000元抵用券全部改為電子券，透過「王品瘋美食APP」可一次獲得。

抵用券改發電子券　王品APP會員數超過570萬人

王品集團說明，2026年股東大禮包抵用券共分為3種，包括1張200元電子抵用券，消費滿1000元可使用，相當於現享8折優惠，王品集團旗下所有餐廳用餐均適用，使用期限自2026年7月至2027年6月為止。其次，每月2張、共計24張的100元電子抵用券，於王品集團餐廳消費滿1000元可折抵1張，不限平假日均可使用。

第3種則是購物網站「王品瘋美食購物網」的200元優惠碼，單筆訂單發票金額滿1000元即可現折200元，每筆訂單可用1張，總共可使用2次，使用期限至2026年12月31日為止，詳細使用方式依票券規範為準。

王品表示，王品股東對集團餐飲服務非常支持，歷年來無論現金或電子抵用券，使用率均逐年攀升，今年採用全電子抵用券的形式，目前「王品瘋美食APP」會員數已超越570萬人，且結合APP可找餐廳、預約訂位、訂餐及付款等多樣功能，讓消費更便利。

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張乃文編輯記者

📍醫藥線記者
📍世新大學新聞學系畢業
📍長期關注公共衛生、醫療政策、疾病防治等
目前跑醫藥線新聞。工作上經常接觸到醫療政策、公共衛生、疾病防治以及臨床新知等，學到許多課本上沒有的知識與故事...