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印尼海域短短幾天內接連冒出3件疑似飛彈或火箭殘骸的不明物體，從東爪哇、廖內群島到南蘇拉威西都有漁民或居民通報發現異常漂浮物，外觀有的帶尾翼、有的像飛機或火箭外殼，甚至還出現疑似中國旗幟圖樣，讓沿海居民擔心是否涉及爆裂物、軍事裝置或海上安全風險。印尼警方與軍方已陸續接手，強調目前仍在檢驗階段，來源與性質都還不能下定論。當地漁民4月20日在岸邊發現一件黃色長形物體，前端尖長、尾部帶有類似尾翼的結構，外殼還可見「Aug-05」字樣。村方人員通報後，警方已將物體移往安全地點，由相關單位進一步檢驗。由於外型過於接近飛彈或魚雷，消息一出立刻引發居民議論，擔心若內部仍有危險物質，恐對沿岸安全造成威脅。幾乎同一時間，廖內群島阿南巴斯群島海域也傳出發現大型白色弧形金屬殘骸。網路流傳畫面可見，殘骸在海面載浮載沉，表面疑似有黃色五角星與紅色底紋，引來外界揣測是否與中國製裝置有關。不過，印尼警方目前僅證實已展開調查，尚未證明殘骸來自哪一國，也沒有證據能直接指向飛機失事、火箭墜落或軍事裝備外流。相關影片經漁民證實為當地海域拍攝，但物體本身尚未完成正式鑑定。再往前一天，南蘇拉威西塔卡拉爾縣塔納克克群島海域也有漁民撈到一件藍色、橢圓狀的不明物體，長度超過1公尺，外型同樣被形容「像飛彈」。當地漁民先將物體帶回，之後交給警方與海軍處理。印尼海軍表示，物體已送往望加錫海軍基地做進一步鑑識，在檢驗完成前，軍方無法確認它是否具有危險性，也不能判斷究竟是武器、海洋設備，或其他漂流裝置。這波接連通報之所以格外敏感，也和印尼本月稍早另一件海上發現有關。4月6日，西努沙登加拉省吉利特拉旺安附近海域才剛撈到一件長3.7公尺、直徑65公分、外型近似魚雷的不明裝置。當時印尼海軍介入調查後，初步排除爆裂物與輻射風險；《雅加達郵報》後續報導則指出，該裝置被懷疑是海流監測或水下偵測設備。短時間內連續出現多起類似事件，也讓印尼海域的監控、漂流殘骸來源，以及周邊戰略航道安全問題再度浮上檯面。印尼本身就是全球重要海上通道國家，龍目海峽、麻六甲海峽周邊與多處外海航道，都涉及商船、軍艦與海洋調查活動。近年區域國家對無人水下載具、海洋監測器材與不明漂流裝置的警戒明顯升高，主因就在於這類設備既可能用於科學研究，也可能牽動軍事偵蒐與航道測繪。先前在龍目海峽附近發現的疑似中國水下監測裝置，具備蒐集海流與海底環境資料的能力，敏感度不低。這也讓印尼這一波「不明物體連發」更容易引發聯想與不安。隨著3件不明物體接連在不同海域現身，事件已不只是單一漂流殘骸那麼簡單，更牽動印尼沿海警戒、海域監控與區域航道安全。對當局而言，眼前最重要的是盡快完成鑑識，釐清這些物體究竟是廢棄裝置、海洋設備，還是涉及更敏感的軍事用途；對沿海居民來說，則是一再提醒，在來源未明之前，任何看似「只是漂來的東西」，都可能藏著不能輕忽的風險。