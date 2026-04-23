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高雄市正義市場日前爆發嚴重的春捲食物中毒事件，卻因攤商未投保產品責任險，後續恐面臨賠償與求償困難的問題。市議員張博洋指出，許多產品責任險附加條款中會將「未依規定標示生產日期及使用期限」或「未依規定標示儲存方式造成變質」列為不負賠償責任的項目。由於市場攤商的營運型態難以達到這些標示標準，即便投保也容易陷入理賠爭議，導致許多保險公司為避免麻煩而直接拒保。為提升攤販的抗風險能力、產品信譽與消費者信任，張博洋向市府提出包括經發局應主動出擊，媒合保險業者開辦「專案保險」，針對現有產品責任險的爭議、不足及遺漏的部分進行改善，為攤商量身打造合適的保單。以及規範高雄市零售市場攤販、市集攤車攤商應加入專案產品責任險投保，藉此全面提升業主的抗風險能力，建構更完善的基層食安防護網等兩項具體政策建議。張博洋表示，根據現行《食品安全衛生管理法》規定，僅有具備商業登記、公司登記或工廠登記的食品業者，才必須強制投保產品責任險，一般的市場攤商並非強制投保對象。雖然經發局目前有加強宣導並鼓勵攤販自主投保，但現行市場攤販與市集攤車卻面臨「想投保被拒絕，就算投保也無法理賠」的困境，他要求經發局應積極媒合保險業者開辦專案保險，並規範攤商投保，以保障消費者權益並提升業者抗風險能力。此外，許多保險專案明文規定僅適用於「固定店面、固定攤販」，直接將「流動攤販」排除在外，導致市集攤販與攤車根本無法投保，成為食安風險控管的嚴重漏洞。張博洋進一步指出，高市府近年來大力發展攤車及市集經濟，更積極推出青年攤車品牌輔導計畫，然而許多攤車在實際營運時，卻時常遇到被保險公司拒絕承保的窘境。經發局局長廖泰翔答詢表示，將與產險業者討論，針對所轄公有市場研議可以實質保障攤商、消費者的配套政策，市集攤車的部分則會跟青年局共同討論。