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台北市中正一分局一名36歲女警官陳芊雯，於18日於新北市產下愛女後卻發生大出血狀況，經搶救後仍不幸身亡；另女嬰因缺氧導致腦部受損，目前仍在加護病房觀察中。消息傳出後，讓不少警界同仁相當不捨，大批熱心民眾更是紛紛湧入捐款。中正一分局今（23日）表示，此關懷活動原先於內部進行，經各方轉載後湧入大批民眾捐款，善款總金額已超過預期，目前已全面關閉收款帳戶。中正一分局今（23日）表示，針對日前為已故女警官陳芊雯愛女「安安」所發起的愛心關懷活動，原先僅規劃於熟識的警友內部間進行，未料資訊經社群平台與媒體廣泛轉載後，引發社會大眾熱烈響應。由於短時間內湧入大量僅備註「安安加油」等未署名的匿名善款，總金額已遠超原先預期，為避免外界對資金性質與流向產生疑義，並確保整體作業的嚴謹與透明度，警方與警友辦事處已於即刻起全面關閉收款帳戶，呼籲民眾停止匯款。為了確保每一分善款都能精準用在刀口上，中正一分局強調，目前正積極協助家屬成立「安安」專屬的信託帳戶。未來將在第三方律師的公正見證下，把目前收受的所有款項全數轉入該信託統一管理，專款專用於安安未來的醫療、復健及教育生活所需。此外，警方也將主動聯繫主管機關配合相關行政程序，並在保護當事人意願的前提下，適度公布捐贈名單與金額以供社會大眾檢視監督。警方再次感謝各界的無私送暖，讓家屬在艱難時刻獲得堅實後盾，捐款人若有疑義也可致電分局行政組洽詢。