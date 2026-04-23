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印尼擴大對中金融合作再跨一步。財政部長波巴亞證實，印尼不只規劃在今年下半年赴中國發行人民幣計價的主權債，也同意讓中國未來在印尼市場發行主權債券，形成罕見的雙向安排。對正面臨財政支出壓力、又想壓低借貸成本的印尼而言，這項布局不只是籌資工具調整，更帶有分散美元依賴、提高談判籌碼的意味。印尼財長波巴亞（Purbaya Yudhi Sadewa）4月21日表示，他上週赴美出席國際貨幣基金與世界銀行春季會議期間，曾與中國財長藍佛安會面，雙方談到跨境債券發行安排。波巴亞說，中方提出能否在印尼市場發債，他回應可以討論，但必須建立在對等基礎上；印尼方面也同步提出，希望能赴中國發行熊貓債，並獲中方正面回應。所謂熊貓債，是境外發行人在中國境內發行、並以人民幣計價的債券。波巴亞提到，目前中國市場借貸成本約僅2.3％，有助壓低印尼的資金成本。印尼其實早在2019年就曾探討發行熊貓債，但始終沒有真正落地，如今在財政需求升高、國際資金環境變動之際，再度把這項選項搬上檯面。印尼近年已開始測試人民幣融資管道。路透社指出，印尼2025年10月已在香港發行60億元人民幣（約新台幣276.8億元）離岸債，當時成為東南亞主權發債布局人民幣市場的代表案例之一。除了人民幣，印尼去年也持續透過美元、歐元、日圓與澳元等多種貨幣發債，反映雅加達並未把籌資押在單一市場。波巴亞也坦言，總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）交付給他的重點任務之一，就是讓印尼的全球融資來源更多元，不要再過度仰賴傳統美元資金。印尼政府今年預計發行總值689.1兆印尼盾（約新台幣1.26兆元）的公債，約占GDP的2.68%；若以近期匯率估算。普拉伯沃上任後推動免費營養餐等大型社會政策，加上能源價格受地緣衝突牽動，讓印尼對低成本資金的需求更加明顯。從官方說法來看，印尼希望藉由新增中國這條融資管道，讓自己在面對美國與其他國際投資人時更有空間。波巴亞甚至直言，他已把這項消息告知美國債券投資人，如果美國資金不願進場，印尼還有其他投資者願意以更低利率承接。印尼這次談的不只是發債技術問題，更是籌資談判上的心理戰。印尼與中國近年本就持續深化經貿往來。中國已連續多年是印尼最大貿易夥伴，雙方近期也持續強調擴大商品進出口與投資合作。在這樣的關係基礎下，若金融連結再進一步延伸到主權債市場，等於把雙邊合作從貿易、基建，推向更深一層的資本市場互通。不過，印尼學界對這項安排並非一面倒看好。印尼智庫經濟與金融發展研究機構宏觀經濟與金融中心主任里扎爾（M. Rizal Taufikurahman）指出，這代表印尼正在調整融資戰略，嘗試降低對美元融資的依賴，也可能透過引進更多投資人競爭，提升主權債市場的議價能力與收益率穩定性。但他也提醒，若管理不當，外國政府進入本地債市，可能產生排擠效應，並讓印尼對外部金融與地緣政治變化更加敏感。雅加達帕拿瑪地拉大學高級經濟師維查揚托（Wijayanto Samirin）則持保留態度。他認為，印尼赴中發債確實有助發債貨幣更多元、降低部分匯率風險，但若反過來讓中國在印尼市場發主權債，對中國未必有足夠吸引力，對印尼也未必划算，因為印尼真正需要的是資金流入，這樣的雙向設計反而可能帶來資金外流壓力。印尼這一步更像是在全球資金版圖重組下，替自己多開一扇門。能否真的壓低融資成本、擴大投資人基礎，還要看中國市場的實際接受度，以及印尼如何拿捏金融開放與風險控管。但可以確定的是，印尼已不想只靠美元市場吃飯，接下來主權融資策略怎麼走，勢必更受區域金融圈關注。