日本岩手縣大槌町22日發生野火，火勢持續延燒至今（23）日上午仍未撲滅，受災面積擴大到200公頃，7棟建築物被燒毀。當局緊急撤離1900人，撲救行動正持續進行。
據日本NHK報導，22日下午2時前，距離大槌町市中心西北方約8公里的山區小槌町首先起火；同日傍晚，距離市中心東方僅約2公里的吉里吉里地區也發生火災。
截至今（23）日上午，火勢仍在蔓延，地面消防行動於 23 日凌晨5點左右恢復。截至23日上午7點，岩手縣一架直升機和自衛隊兩架直升機正在進行灑水作業，秋田縣、青森縣各一架直升機以及當地自衛隊三架直升機也將視情況加入作業。
截至23日上午6時，火災已摧毀七棟建築物，其中包括一棟房屋。吉里吉里地區及周邊，至少178公頃土地被燒毀，小槌町地區有23公頃土地被燒毀。大槌町政府透露火災過火面積已擴大至約200公頃，部分地區火勢逼近居民住宅約100公尺處。
22日晚間，當地對三個區共900戶家庭、1884人發布了疏散令。截至23日早上6時，共有85戶家庭和219人疏散到鎮上的三個避難所。目前尚未傳出人員受困在火場，但有一名60多歲婦女在避難所摔倒受傷。
我是廣告 請繼續往下閱讀
截至今（23）日上午，火勢仍在蔓延，地面消防行動於 23 日凌晨5點左右恢復。截至23日上午7點，岩手縣一架直升機和自衛隊兩架直升機正在進行灑水作業，秋田縣、青森縣各一架直升機以及當地自衛隊三架直升機也將視情況加入作業。
截至23日上午6時，火災已摧毀七棟建築物，其中包括一棟房屋。吉里吉里地區及周邊，至少178公頃土地被燒毀，小槌町地區有23公頃土地被燒毀。大槌町政府透露火災過火面積已擴大至約200公頃，部分地區火勢逼近居民住宅約100公尺處。
22日晚間，當地對三個區共900戶家庭、1884人發布了疏散令。截至23日早上6時，共有85戶家庭和219人疏散到鎮上的三個避難所。目前尚未傳出人員受困在火場，但有一名60多歲婦女在避難所摔倒受傷。