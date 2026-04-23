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中東情勢衝擊能源供給價格飆漲，行政院今（23）日再祭出3措施，首先除過去宣布電價凍漲外，5月民生用天然氣、桶裝瓦斯凍漲；第二，補助全國合法計程車油貼最高6000元，公路客運、國內航空也將凍漲3個月，國內海運客運船舶運送業則將視長短程，提供業者補貼3個月的各項方案；最後則遠洋漁業補助。行政院長卓榮泰裁示，務必要簡化整個申請流程，能夠確實便利，也減輕大眾運輸業者以及駕駛個人的負擔。卓榮泰今日在院會表示，因應中東局勢持續變化，政府相關部會也持續審慎因應，確保民生穩定。目前國內石油仍維持安全存量，天然氣到6月也調度無虞，持續推動專案平穩機制，維持油價為亞鄰最低價；截至上週，中油公司預估已經吸收114.7億元。卓榮泰也表示，今日行政院會也決定採取3項新措施，持續減輕產業負擔，照顧民生需求，在民生物價部分，除了之前已經宣布的電價凍漲之外，5月份的民生用天然氣，以及桶裝瓦斯也將凍漲。在交通運輸部分，計程車是大眾運輸系統的重要一環，政府從5月20日起，將推動計程車油價補貼專案，針對全國約9萬輛合法登記在籍的計程車，包括多元計程車在內，除了純電車以外，每台車補貼6000元的方案，來減輕運將朋友的負擔；未來也會視後續局勢發展，視需要再研議擴大補貼。而公路客運、國內航空也將凍漲3個月，價差將由政府補貼，不會轉嫁給消費者；國內海運客運船舶運送業的部分則將視長短程，提供業者補貼3個月的各項方案。在漁業支持部分，有鑒於三週平均海運油價已達到中東衝突前標準的2倍，政府將啟動遠洋漁業「每船120萬到350萬的作業補助」或「每船80萬至200萬靠港整補」，讓業者二選一的方案。對於沿近海漁業，近期觀察每公秉已達到2萬634元，政府也會持續關注，如果漁船用油超過每公秉2萬1,565元的標準，也會啟動每公秉補助1000元的措施。另在穩定供應鏈部分，中油及台塑4月已經增產5千噸聚乙烯，將可穩定塑膠袋的數量與價格；但除了塑膠袋之外，也要請跨部會持續合作，媒合醫療器材、農業包材的需求，維持重要民生必需品供應穩定。此外，在工程會盤點下，瀝青也可足量供應到6月底，政府也會持續確保供應無虞。卓榮泰感謝各部會合作因應，行政院已函請各縣市政府提報需求，若地方有需要，中央也會全力媒合協助。行政團隊會持續密切關注中東局勢發展，中央地方也要共同合作，要用最嚴謹的方式，落實各項平穩機制，即時強化因應作為，穩定民生、穩定物價，把國際局勢對國人的影響降到最低。卓榮泰也提醒，以上各項新的補助措施，請各部會能夠採用多元宣導的方式，讓業者及駕駛人充分了解，同時務必要簡化整個申請流程，能夠確實便利，也減輕大眾運輸業者以及駕駛個人的負擔。