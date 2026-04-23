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▲加美地市議員亦出席歡迎台南市長黃偉哲。（圖／南市府提供）

▲黃偉哲指出，兩市已奠定穩固的友好關係，期盼在既有的官方互訪基礎上，強化物產、觀光及教育等領域的實質合作，並盼透過長期穩定的互動，讓兩市情誼延續至下一代。（圖／南市府提供）

▲加美地市以熱情的當地舞蹈迎接姊妹市台南市。（圖／南市府提供）

台南市長黃偉哲以不到兩天的緊湊行程訪問菲律賓，高效推動城市外交！黃偉哲於今(23)日清晨抵菲後，首站即前往台南在菲律賓的第一座姊妹市加美地市(Cavite City)，展現對雙邊情誼的高度重視。黃偉哲指出，兩市已奠定穩固的友好關係，期盼在既有的官方互訪基礎上，強化物產、觀光及教育等領域的實質合作，並盼透過長期穩定的互動，讓兩市情誼延續至下一代。黃偉哲首站即前往台南在菲律賓的第一座姊妹市加美地市，加美地市市長Denver Chua及Benzen Raleigh Rusit特率該市市政團隊及市議員隆重迎接市府訪團。黃偉哲一下車就感受到加美地市的熱情與溫暖。黃偉哲表示，台南相當珍惜與加美地市近半世紀的深厚情誼，並為感謝Chua市長上月親臨台南交流訪問，此行特別將加美地市列為訪菲首站。Denver Chua表示，今年3月訪問台南時，對於台南的城市治理成果留下深刻印象，並深受啟發。他指出，期盼未來雙方進一步落實具體交流，特別是在青年世代的教育合作方面深化互動與連結。此外他也向黃市長強調，加美地市將敞開雙臂，歡迎所有台南市民到訪交流。台南市政府新聞及國際關係處表示，黃偉哲此次訪菲以最精簡的時間做最精實的交流，展現城市外交行動力。隨著台菲互動升溫，未來南市府也將持續拓展國際連結，提升台南能見度，為雙邊交流注入更多動能。加美地市於1980年與台南締結為姊妹市，素有「臨海灣的歷史古城」之美譽。加美地市長Denver Chua曾於上(3)月率該市副市長及市議員等一行17人造訪台南，並參訪古蹟及在地企業，加深對台南的認識與交流基礎。