我是廣告 請繼續往下閱讀

台股今（23）日同步開高，上漲93.22點，來到37971.69點，隨後漲幅立刻擴大，一度飆漲近千點，然而好景不長，早盤迅速翻黑，大跳水至盤面以下，午盤跌近500點，報37387.45點；台積電逆勢紅，漲15元報2065元。櫃買指數午盤也慘跌，下跌20.41點，報374.67點。權值股午盤漲跌不一，台積電午盤漲15元，來到2065元；鴻海午盤也逆漲0.5元，來到221.5元；台達電下跌65元，來到1950元；聯發科下跌100元，報2195元；日月光下跌5元，報460元；富邦金漲0.2元，報88.5元。台股加權指數、櫃買指數雙雙大跳水之下，中小型股也幾乎一片倒，午盤多數幾乎翻黑跳水，其中，穎崴早盤一度飆上高點11490元，但不久後跌至10435元，盤中劇烈震盪，中間一度翻紅，但仍不敵沈重跌勢，午盤跌逾2%。而與台積電不同調，台積電雖逆勢大漲，供應鏈卻也同樣慘跌，華景電、萬潤午盤雙雙慘跌停、昇陽半導體也大跌逾8%、欣銓跌逾6%。矽光子族群也一直是熱門焦點，但由於今日大盤、櫃買皆成頹勢，也「一片倒」，聯亞開盤飆上漲停板，盤中劇烈波動，午盤翻黑跌至盤面下，眾達-KY也大跌逾8%，上詮跌逾6%。不過，仍有部分個股逆勢漲，如電源管理IC股矽力-KY漲逾3%；萬泰科受惠低軌衛星及AI伺服器題材，買盤湧入午盤逆漲逾2%；聖暉漲逾4%。市場分析，在今日台股這種「巨震」行情中，建議觀望量能與收盤是否能站回關鍵支撐。