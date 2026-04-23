我是廣告 請繼續往下閱讀

秒數「神同步」惹議 議員質疑數據外流

交通局嚴正駁斥：系統完全隔離、不可能外流

國安疑慮升高 官方不排除限制使用

中國導航APP「高德地圖（AutoNavi）」近日在台推出紅綠燈倒數計時功能，經測試發現，APP畫面所顯示的秒數，與實際號誌幾乎「神同步」，精準度驚人。民進黨高雄市議員郭建盟質疑，是否涉及交通數據外流，甚至擔心城市基礎設施遭到對岸監控。對此，高雄市府強調，並無數據外洩情事，也未提供高德地圖任何相關交通數據或數據串接資料。高雄市議員郭建盟近日親赴衛武營國家藝術文化中心前路口實測，發現高德地圖顯示的紅綠燈秒數與現場號誌幾乎「零時差」，甚至還「準到爆」，讓他直呼：「連我們高雄也淪陷了⋯⋯。」郭建盟進一步指出，該APP需綁定手機資訊使用，若中國連台灣的交通號誌資料都能精準掌握，未來哪天紅綠燈是否會全被控制？他也公開向陳其邁市府喊話：「您快查查誰把高雄數據賣掉？」針對網路討論中國高德地圖於高雄市可顯示路口紅綠燈相關資訊一事，高雄市交通局火速回應，強調已第一時間展開全面清查，確認並無任何數據外洩情事，也未與高德地圖進行任何資料串接。交通局說明，市府核心號誌控制系統採「實體隔離」設計，所有時制資料均儲存在交控中心封閉環境中，與外部網路完全斷開，既無實體線路也沒辦法以無線連結，更未開放任何API介接介面，外部業者無法透過網路存取或操控相關系統。此外，交通局也指出，目前並未將「號誌即時秒數資訊」上傳至交通部的運輸資料交換平台（TDX），同時也強調系統運作持續由資安專家監控，確保交通控制系統在封閉、安全的環境下運作，全力守護本市交通秩序與市民資料安全。面對外界關注，數位發展部表示，依中國相關法規，企業與個人有配合政府情報需求的義務，這也代表著使用者資料恐存在被調取風險。目前已由資安單位進行檢測，並會同相關國安機關評估潛在影響。數發部強調，一旦確認存在資安或國安疑慮，將優先要求公部門停止使用，同時也建議民眾降低使用頻率，以避免個資外洩風險進一步擴大。