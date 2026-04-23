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洛杉磯道奇日籍二刀流球星大谷翔平今（23）日在對戰舊金山巨人，他主投6局飆出7次三振且力保不失，最快球速更高達100.6英哩（約161.9公里）。不過，在大谷展現「投手王牌」身手的背後，道奇打線今日卻卡彈，大谷不僅中斷了跨季連續53場上壘的史詩紀錄，終場道奇更在牛棚放火下以0：3慘遭巨人完封，無緣收下勝投。今日「投手大谷」在首局雖遭遇亂流被敲2安，但他隨即用3次三振漂亮解危。隨後在2到4局更演出完美的9上9下，讓巨人打者一籌莫展。第6局大谷面臨二、三壘有人的大危機，他再度展現大心臟，霸氣三振施密特（Casey Schmitt）完成任務。總計大谷今日用91球投滿6局，防禦率下修至恐怖的0.38，無奈退場時雙方平手，讓他與本季勝投擦身而過。相較於投球端的強勢，今日「打者翔平」表現略顯落寞。昨日大谷剛達成連續53場上壘的跨季紀錄，成功刷新亞洲球員在大聯盟的新高門檻。然而今日他4個打數全數熄火，還吞下1次三振，打擊率降至0.258，連續上壘場次也正式停在53場。道奇今日不僅進攻端熄火，牛棚也提油桶登板，大谷翔平退場後，接替登板的左投崔爾（Jack Dreyer）在7局下半被擊出致命的三分砲，這發全壘打也直接決定了比賽勝負。最終道奇隊全場一分未得，讓大谷的優質先發成為一場空，也讓這場「加州內戰」以輸球遺憾收場。