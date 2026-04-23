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吃藥不等於萬無一失 醫：性行為仍須全程正確戴保險套

不少民眾為了預防性傳染病，會尋求事前或事後預防性用藥的協助，但若觀念錯誤，恐怕還是會「中獎」。一名30歲男子因為「尿道流膿」前往泌尿科求診，經醫師檢查診斷，確認感染「淋病」。然而面對診斷結果，患者卻一臉不可置信地向醫師反問，「我明明已經有吃PrEP（事前藥）了，怎麼還會得病？」醫師則提醒，預防性藥物並非萬靈丹。收治該案例的泌尿科醫師顧芳瑜透露，臨床上常遇到許多患者把預防性藥物當成「萬靈丹」，以為只要吃了一種藥就可以「打通關」、萬無一失。事實上，事前藥「暴露前預防（PrEP）」是長期事前保護，事後藥「暴露後預防（PEP）」則是暴露後緊急阻斷，但兩者皆非百分百。顧芳瑜說，兩種藥物概念並非通用所有性病，而是針對「不同的性病」各有專屬的PrEP或PEP，防護能力也不盡相同。以患者為例，所服用的若是針對愛滋病毒（HIV）的PrEP，自然無法抵擋淋病的感染。顧芳瑜解釋，目前防護力最好、發展也最成熟的是針對「愛滋病毒（HIV）」的預防性用藥。而在HIV預防上，又可分HIV事前預防（PrEP）、HIV事後預防（PEP）。針對其他常見性病，也有不同的對應預防策略與防護力。顧芳瑜說明，無論是PrEP還是PEP，用對藥物雖然能大幅降低感染風險，但並非保證「百分百」免疫。目前疾管署有針對高風險族群提供公費PrEP補助，若需尋求PEP協助可至泌尿科門診諮詢。顧芳瑜呼籲，千萬別以為有了藥物就萬無一失，畢竟目前並沒有任何一種藥物可以預防所有性病。發生性行為時還是要「全程正確戴保險套」，搭配藥物或疫苗雙重保護，才是遠離性病的不二法門。