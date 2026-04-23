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交易回顧：用傷兵換回聯盟最強冷箭

肯納德：前兩戰場均25分寫驚人效率

文森：轉戰老鷹後身價暴跌

專家點評：不只是補強更是戰術升級

洛杉磯湖人昨（22）日在主場以101：94再度擊退休士頓火箭，將季後賽首輪比分強勢改寫為2比0。這場勝利除了依仗詹姆斯（LeBron James）與史馬特（Marcus Smart）的穩定發揮外，季中加盟的射手肯納德（Luke Kennard）再次化身板凳神兵。隨著他在季後賽前兩戰展現的超高效率，外界不禁回想起今年2月那筆充滿爭議的交易，如今看來，湖人管理層確實完成了一場「季中大搶劫」。今年2月交易截止日前，湖人與亞特蘭大老鷹達成協議，送出因膝傷困擾、本季表現大不如前的後衛，並附帶一個2032年的二輪選秀權，成功換來當時領跑全聯盟三分命中率的射手。當時這筆交易被視為湖人為了改善外線拉開空間能力的關鍵補強，儘管文森曾是2023年熱火奇蹟闖入冠軍賽的功臣，但他在湖人時期的適應不良與傷情，讓這筆互換顯得勢在必行。進入季後賽後，肯納德徹底點燃手感。根據數據統計，他在系列賽前兩戰場均繳出，其投籃命中率是恐怖的，三分球命中率更高達超級誇張的，罰球則是穩定在80%。在G2關鍵時刻，正是肯納德在第四節末段的罰球與關鍵跑位，幫助短兵相接的湖人守住勝果。他在場上的威懾力，成功緩解了詹姆斯被包夾的壓力，成為湖人領先的核心戰力。與肯納德的風光形成鮮明對比，被送往老鷹隊的文森在季後賽的處境極其尷尬。在老鷹對陣尼克的系列賽前兩場，文森平均上場時間受限，場均僅貢獻，投籃命中率50%，外線命中率也僅有33.3%。這位曾在邁阿密呼風喚雨的後衛，目前在亞特蘭大的輪替陣容中逐漸邊緣化，完全無法打出符合其千萬身價的價值。美媒指出，湖人這筆交易最成功之處不僅在於數據上的提升，更在於肯納德完美的戰術契合度。在唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）缺陣的艱難時刻，肯納德與詹姆斯的搭配讓湖人進攻端依然能維持高水準輸出。相比之下，老鷹隊得到的文森目前仍深陷傷癒後的低迷，也讓這筆交易在季後賽的檢驗下，高下立判。