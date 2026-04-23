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近來日本麻疹疫情擴大，一名居住愛知縣名古屋市的30多歲男性日前赴台出現症狀，搭乘星宇航空班機返回日本後，於21日確認感染麻疹。由於該名男子曾自行駕車前往多家醫療機構就診，名古屋市呼籲若有搭乘同班機乘客與相關接觸者，若有出現疑似症狀，應儘速就醫。根據中京電視台報導，名古屋市政府指出，確診感染的是一名住在當地的30多歲男性。該名男性於本月15日在台灣出現發燒症狀，回國後前往名古屋市內的醫療機構就診，並於21日確診感染麻疹。據悉，該男性在具有傳染風險的發病兩天後，也就是本月17日，搭乘了星宇航空JX838班機，於台灣時間下午3點左右從台灣桃園國際機場起飛，下午6點45分抵達中部國際機場。在20日之前，該名男子曾自行駕車前往愛知縣內多家醫療機構就診，直至21日經醫療機構檢驗，才確診麻疹。愛知縣今年以來已累計24人感染麻疹。名古屋市政府提醒搭乘同班機的乘客，若出現高燒、咳嗽、流鼻水、結膜充血或出現紅疹等麻疹疑似症狀，請務必聯繫並前往附近的醫療機構就醫。