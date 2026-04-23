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NBA季後賽首輪G2持續開火，衛冕冠軍奧克拉荷馬雷霆今（23）日在主場再次展現強大統治力！靠著當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）帶傷奮戰、豪取37分的領軍下，雷霆一度領先多達26分。儘管太陽前鋒狄龍（Dillon Brooks）在末節個人連砍13分發動瘋狂反撲，雷霆最終仍以120：107守住勝果，在系列賽取得2比0的絕對優勢。比賽開局雙方火力全開，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）雖一度戳傷手指，但絲毫未減其進攻欲望，首節就進帳11分。雷霆憑藉多點開花的攻勢，在首節結束時以30：29微幅領先。次節，雷霆杰倫威廉斯（Jalen Williams）爆發單節8投7中，加上喬（Isaiah Joe）的外線支援，雷霆單節淨勝7分，半場以65：57領先太陽。易籃後，雷霆徹底接管戰局。霍姆葛倫（Chet Holmgren）在攻守兩端展現影響力，不僅外線精準，更在禁區上演暴扣秀，帶領雷霆打出一波流。雖然杰倫威廉斯（Jalen Williams）隨後因腿筋不適返休息室檢查，但亞歷山大隨即接管比賽，單節率隊淨勝15分，三節打完雷霆已取得100：77的大幅領先。末節比賽，太陽並未輕言放棄，狄龍（Dillon Brooks）突然手感熱得發燙，個人連進三分球外加「2+1」連拿13分，一度幫助太陽將分差縮小至10分差距。雷霆趕緊換回亞歷山大止血，他連續助攻與罰球穩住局面，並成功造成狄龍6犯離場，終場雷霆就以13分之差帶走勝利。