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國防特別條例卡關多時，傳出國民黨軍系立委陳永康在軍購議題，態度和黨中央未必一樣，他對軍購意見被黨中央「沒那麼喜歡」，而他本人也傳出自認年紀過大，朝野氣氛肅殺，對身體負擔較大，所以做完這一屆就完成階段性任務。藍黨團人士透露，陳永康過去作為駐美軍事代表團長出身，十分了解軍購流程，據悉他認為軍購到1兆也合理，因為除了對美軍購項目外，還有一些屬於商購的補助性服務；另名曾共識藍委則說，陳永康對於軍購定有自己的想法，但作為「不分區立委」，他也必須站在黨的立場，因此可能有些兩難。陳永康辦公室則回應，針對軍購條例，依舊如前是「支持黨的立場，後續討論」。《風傳媒》今報導指出，國民黨軍系立委陳永康官拜上將，過去曾是駐美代表團團長，在軍購立場，想的未必跟黨中央一樣，因此角色格格不入甚至無奈，更指出陳永康希望真正幫軍方，但作為不分區立委，軍購意見被國民黨中央「沒那麼喜歡」，更指出他考量年紀過大，朝野氣氛肅殺，動輒喊打喊殺，對身體負擔較大，所以作為只做一屆。不過據了解，國民黨內部近年並未有不分區立委「連任兩屆」慣例，從2016年迄今，僅有立法院前院長王金平和曾銘宗待滿兩屆，藍營人士指出，提名不分區立委是黨主席的權力，要提名誰或是否連任也是黨主席決定。和陳永康共事過的黨團人士指出，陳永康對於軍購條例態度認為，金額達到1兆也算合理，因為除了美國軍售項目外，通常還會搭配一些商購的補助性服務，所以加起來約1兆元，但由於過去商購案例給社會觀感不好，所以不可能提商購，陳永康也認為那就直接去審軍購條例，該處理、該給就給，但他沒有贊成1.25兆軍購條例，更注重買的東西有沒有用，他希望買東西買得到位，他是很務實去做這個事情。另名外委會藍委則透露，陳永康將軍出身，很清楚軍購條例的內容，也明白怎麼做較好，但作為國民黨的不分區立委，他也有所為難之處，不可能直接反對黨的立場。