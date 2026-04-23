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中國高德地圖登台，甚至在部分縣市紅綠燈倒數是零誤差，引發資安疑慮討論，對此數發部說明，高德圖資資料是跟荷蘭廠商合作取得相關部分資料，並非高德自己搜集到的台灣資料，而有關紅綠燈倒數也沒有跟地方政府介接，是透過使用者資料推算，另提醒民眾這涉及到很多敏感個人定位或數位軌跡外洩，「特別呼籲民眾在台灣不要使用高德地圖」。對於高德地圖引發資安疑慮討論，行政院發言人李慧芝說，在2019年公布並實施各機關對於危害資通安全產品限使用原則，只要是普遍存在資安風險的軟體，都在公務機關的禁用之列，相關部會會就軟體進行資安檢測及風險評估，現階段也是建議國人提高警覺，避免下載具有資安疑慮的中國製應用程式，確保個人隱私及企業資訊。數發部資安署長蔡福隆也說明，首先有關於高德地圖APP的圖資資料是跟荷蘭廠商合作取得相關部分資料，並非高德自己搜集到的台灣資料；第二，有關紅綠燈倒數功能，並沒有跟政府相關號誌系統介接，是本身根據使用者在路口的停、啟動相關資料推算秒數。第三，高德地圖使用的隧道定位或行動軌跡資料，都非常敏感，會回傳到中國伺服器，根據中國相關法律規定，政府有權力存取企業的相關資料，民眾也有義務要配合政府相關情報搜集工作，所以要特別呼籲，這些資料可能都會被中國政府所搜集跟利用。第四，有關高德地圖的資安風險部分，資安署會請資安院做相關檢測，預計檢測完畢後，下月中將召開記者會向民眾報告，提醒民眾要注意相關資安風險。根據去年底通過的《資通安全管理法》，高德地圖本來就是危害國家安全的產品，政府機關目前都不能使用這樣的產品。最後蔡福隆說，高德地圖目前主要使用還是兩岸往返的台商，或是去中國旅遊的民眾。至於台灣用的人不多，也提醒民眾，因為這涉及到很多敏感個人定位或數位軌跡外洩，「特別呼籲民眾在台灣不要使用高德地圖」。