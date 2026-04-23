中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（23）日僅1場比賽，味全龍昨（22）日以8：0完封台鋼雄鷹，目前獨自暫居聯盟龍頭，與雄鷹有1場的勝差，若龍隊今日再勝雄鷹，雙方勝差將拉開至2場；若雄鷹今日能扳回一城，雙方將再度並列第1，此役龍隊推出梅賽鍶（C.C. Mercedes）交手坎南（David Buchanan）。《NOWnews》整理出4月23日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
⚾2026年中職戰績表（截至4月22日賽後）：
龍隊、雄鷹龍頭之爭 梅賽鍶強碰坎南
澄清湖賽事，雄鷹日慘遭龍隊完封，目前排名第2，今日推出洋投坎南先發，本季出賽2場，吞下2敗，防禦率5.68。坎南去年球季與龍隊有過3場交手，吞下2敗，對戰防禦率1.00。
龍隊目前單獨排名聯盟龍頭，今日由洋投梅賽鍶掛帥，本季出賽4場，拿下2勝1敗，防禦率2.91。本季梅賽鍶與雄鷹交手1次，無勝敗紀錄，對戰防禦率1.50。
由於龍隊與雄鷹上半季目前處於A段班，這2場交手格外重要，此役雄鷹若能贏球，將扳平戰績，與龍隊繼續並列龍頭；若龍隊再度擊退雄鷹，不僅能穩坐龍頭寶座，還可以將勝差拉開至2場。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️今日澄清湖氣溫落在28至29度、降雨機率20%，提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|16
|11-5-0
|0.688
|-
|2
|台鋼雄鷹
|17
|10-6-1
|0.625
|1
|3
|富邦悍將
|16
|8-8-0
|0.500
|3
|4
|樂天桃猿
|17
|8-9-0
|0.471
|3.5
|5
|統一獅
|17
|7-9-1
|0.438
|4
|6
|中信兄弟
|17
|5-12-0
|0.294
|6.5
澄清湖賽事，雄鷹日慘遭龍隊完封，目前排名第2，今日推出洋投坎南先發，本季出賽2場，吞下2敗，防禦率5.68。坎南去年球季與龍隊有過3場交手，吞下2敗，對戰防禦率1.00。
龍隊目前單獨排名聯盟龍頭，今日由洋投梅賽鍶掛帥，本季出賽4場，拿下2勝1敗，防禦率2.91。本季梅賽鍶與雄鷹交手1次，無勝敗紀錄，對戰防禦率1.50。
由於龍隊與雄鷹上半季目前處於A段班，這2場交手格外重要，此役雄鷹若能贏球，將扳平戰績，與龍隊繼續並列龍頭；若龍隊再度擊退雄鷹，不僅能穩坐龍頭寶座，還可以將勝差拉開至2場。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️今日澄清湖氣溫落在28至29度、降雨機率20%，提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。