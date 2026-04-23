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台北市中正一分局一名36歲的女警官陳芊雯，18日於新北市產下愛女，沒想到卻因大出血不幸身亡，留下愛女「安安」在加護病房觀察。而陳芊雯生前極具責任感，即便懷孕仍挺著孕肚執勤，讓外界相當不捨。臉書「屁昂絲玩什麼」PO出一張疑似是陳芊雯姪女在白沙屯媽祖進香時，揹著「請您保佑我的小姑姑陳芊雯跟表妹早日清醒」等字的板子，瞬間引發討論。臉書「屁昂絲玩什麼」今（23日）上傳一張一名小女孩於19日即白沙屯媽祖徒步進香回通宵當日，身上揹著寫有「親愛的媽祖，請您保佑我的小姑姑陳芊雯跟表妹早日清醒，平安健康，謝謝您。」等字眼的牌子，猜測板子上的「陳芊雯」疑似就是因產女導致血崩，搶救一日後仍不幸離世的中正一分局女警官陳芊雯，至於揹著牌子的小女孩則為其姪女，「屁昂絲玩什麼」透露，當時他們並未看見粉紅超跑，僅轉交了平安花，「我們一起幫她的女兒安安祈禱，讓安安早點睜開眼睛，看看這個世界。」事實上，自2015年踏入警界以來，陳芊雯便長年駐守於維安重鎮博愛特區，在擔任中正一分局督察組幹部期間，始終是長官與基層最堅實的依靠。充滿使命感的她，即便去（2025）年已懷有身孕，依舊挺著孕親赴國慶大典與元旦升旗等第一線維安現場指揮。正因其敬業表現有目共睹，分局早已規劃要在今年度的警察節，正式推舉她角逐「全國模範警察」的最高榮譽，未料卻在受獎前夕遭遇死劫。面對失去摯愛同袍的打擊，中正一分局悲慟強調定會傾全力陪家屬治喪，同時懇請社會大眾齊心為仍在搏命的脆弱女嬰集氣祈福、度過難關。