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洛杉磯湖人與休士頓火箭季後賽G2，仍靠著1984年出生、現年41歲的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）單核出擊，率領一票角色球員101：94取勝，讓不少人感嘆「未來還是詹姆斯的」，而他的密友富保羅（Rich Paul），昨日在節目上談到詹姆斯時，也透露詹姆斯目前體能絕對可以再打5年，但就他個人而言，目標25個球季應該就夠了，「我認為到那個時間點，不只是我，還有球迷們，應該都會催著他退休了。」湖人昨戰在主場擊敗火箭，系列賽取得2勝優勢，詹姆斯全場出賽將近40分鐘，投籃20投8中，三分球5投2中、罰球14罰10中，攻下28分、8籃板、7助攻與1抄截，進攻端擔任球隊唯一持球核心，防守上下半場還有效限制37歲「KD」杜蘭特（Kevin Durant）發揮。富保羅在最新一期節目中，再度談到關於詹姆斯退休話題：「照他現在的狀態，完全可以再打5年，這代表他在NBA至少能打滿28個賽季。」富保羅笑說，就他個人而言，讓他偉大的生涯停在25季，或許是個不錯的時間點。「他絕對至少還能再打2年，對吧！到了那時，我認為包含我們、全世界球迷們，應該都會催他退休了。」詹姆斯1984年12月30日出生，年底就將滿42歲，過去幾年談論到退休話題時，仍未鬆口確切時間點。他本季雖然因為臀傷錯過開季前14場比賽，但隨後就回歸，還率隊打背靠背比賽，例行賽總計出賽60場，場均上場時間33.2分鐘為生涯新低，貢獻20.9分、6.1籃板、7.2助攻與1.2抄截。隨著唐西奇（Luka Doncic）去年加入湖人，詹姆斯也徹底改變打法，多數時間都擔任無球接應點，除了配合球隊，也是為了延長職業生涯做準備。