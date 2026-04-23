「國民女神」祈錦鈅自2025年底證實離婚後，一舉一動仍是外界關注焦點。近日她到綜藝節目《11點熱吵店》吐露婚變內幕，提及曾多次心碎奪門而出、前夫卻從未追回等心酸過往，沒想到節目播出後竟引來網友酸言酸語，酸她沒拿到贍養費還幫生小孩，甚至質疑她在婚姻裡有公主病。對此，祈錦鈅在IG限動發長文回應，怒嗆外界與不了解情況的親友「他媽的閉嘴」，並揭露這段婚姻中不為人知的物質與心理創傷。
零贍養費、懷孕自付 回擊網友指責
針對部分網友酸她「沒拿到贍養費還幫生小孩」、「有公主病」，祈錦鈅表示，希望那些不認識她的人、不知道這段婚姻辛苦的人，「給我他媽的閉嘴。」她表示，結婚時什麼都沒拿，甚至連贍養費都沒領，離婚時是撐著破爛的身心靈一無所有地離開，「我辛苦活下來，為什麼我不能走？」
她也爆料，懷孕期間無法工作，車子的首付頭期款還是她自己付的，結果卻被男方家說成是「買車給她」。以及生了小孩之後，想請保母卻不被允許，只能左手推嬰兒車、右手抱嬰兒，所有的勞累與委屈只能獨自吞下，最終導致身體出狀況必須看醫生。
斷捨離垃圾！宣告未來不再為別人而活
祈錦鈅形容這段失敗的關係如同手上的「垃圾」，雖然丟掉需要勇氣，但若不丟掉，手永遠騰不出來拿新禮物。她直言，那些叫人趕快結婚生小孩的親友，根本不會為別人的幸福負責。
「腦袋裡都是瘀血，心上都是針，一根一根由你最重視的人親手插上去，但你知道嗎？他們不會愧疚的。」祈錦鈅表示，現在她決定不再忍耐，要將生命中的「垃圾」清空，找回屬於自己的幸福。
祈錦鈅IG限動完整全文：
手麻臉麻 心臟麻
最近幾年她變得沈默寡言 因為她以為她在保護體面 結果換一個別人覺得自己都沒問題理所當然
奉勸各位女性 不婚不生快樂一生
不要相信別人的鬼話 唯一能控制的只有自己 家人朋友也都是問題
小說不要看太多 不會有人來拯救你 我什麼都會你覺得為什麼？ 要是有些被寵被疼誰要這麼尖銳強勢？ 我也想幸福啊 結果發現我更需要先保護自己啊 誰叫我長這樣讓大家覺得我是壞人嗎？
現在時代不一樣了 不要因為覺得時間到了 或以為怎樣的 就容易被一個人感動 自己感動自己比較快 那些叫你趕快結婚的生小孩的 也不會為你一輩子的幸福負責任 不然離婚率為什麼那麼高 當下肯定是想清楚了 但你想不清楚那些好可能都是演的
以為自己要幸福然後親手葬送自己的天真 然後失去所有希望跟期待期待望 甚至連自己的孩子都不敢抱
自己的幸福是自己的能力和成就感給的 不要指望別人
手上有垃圾記得果斷丟 腦袋裡都是瘀血心上都是針 一根一根由你最重視的人親手插上去 但你知道嗎 他們不會愧疚的。 要是會就不會走到這一步 把手裡腐爛的過去垃圾丟了吧 丟了之後自己給自己塞滿禮物。
那些家人朋友不認識的給我他媽的閉嘴 結婚什麼都沒拿 還幫別人生了一個小孩送他們家 跟人家姓沒有撫養費也沒有贍養費 當初我自己硬撐完全就沒談錢也沒拿什麼 我自己辛辛苦苦生活下來
一路胎教 自己消化 左手嬰兒車右手嬰兒 在以為是自己家有人突然開門 想請保母不讓請 我丟棄工作人生目標就是活該嗎？ 我活該該沒有自己的人生價值嗎？
為什麼這樣的我不能走？ 我買車首付我付後面我懷孕的時候不能工作 叫當時的伴侶付貸款怎樣？ 你們付的嗎？也就付了十個月加離婚前
講什麼我花他很多錢然後他買車給我 這是什麼買車給我？不要笑死人啊
我什麼都吞 然後代價是我自己把自己逼去看醫生 然後你們全部的人說過了就算了嗎？ 算了？ 是喔 謝謝欸
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針對部分網友酸她「沒拿到贍養費還幫生小孩」、「有公主病」，祈錦鈅表示，希望那些不認識她的人、不知道這段婚姻辛苦的人，「給我他媽的閉嘴。」她表示，結婚時什麼都沒拿，甚至連贍養費都沒領，離婚時是撐著破爛的身心靈一無所有地離開，「我辛苦活下來，為什麼我不能走？」
她也爆料，懷孕期間無法工作，車子的首付頭期款還是她自己付的，結果卻被男方家說成是「買車給她」。以及生了小孩之後，想請保母卻不被允許，只能左手推嬰兒車、右手抱嬰兒，所有的勞累與委屈只能獨自吞下，最終導致身體出狀況必須看醫生。
斷捨離垃圾！宣告未來不再為別人而活
祈錦鈅形容這段失敗的關係如同手上的「垃圾」，雖然丟掉需要勇氣，但若不丟掉，手永遠騰不出來拿新禮物。她直言，那些叫人趕快結婚生小孩的親友，根本不會為別人的幸福負責。
「腦袋裡都是瘀血，心上都是針，一根一根由你最重視的人親手插上去，但你知道嗎？他們不會愧疚的。」祈錦鈅表示，現在她決定不再忍耐，要將生命中的「垃圾」清空，找回屬於自己的幸福。
祈錦鈅IG限動完整全文：
手麻臉麻 心臟麻
最近幾年她變得沈默寡言 因為她以為她在保護體面 結果換一個別人覺得自己都沒問題理所當然
奉勸各位女性 不婚不生快樂一生
不要相信別人的鬼話 唯一能控制的只有自己 家人朋友也都是問題
小說不要看太多 不會有人來拯救你 我什麼都會你覺得為什麼？ 要是有些被寵被疼誰要這麼尖銳強勢？ 我也想幸福啊 結果發現我更需要先保護自己啊 誰叫我長這樣讓大家覺得我是壞人嗎？
現在時代不一樣了 不要因為覺得時間到了 或以為怎樣的 就容易被一個人感動 自己感動自己比較快 那些叫你趕快結婚的生小孩的 也不會為你一輩子的幸福負責任 不然離婚率為什麼那麼高 當下肯定是想清楚了 但你想不清楚那些好可能都是演的
以為自己要幸福然後親手葬送自己的天真 然後失去所有希望跟期待期待望 甚至連自己的孩子都不敢抱
自己的幸福是自己的能力和成就感給的 不要指望別人
手上有垃圾記得果斷丟 腦袋裡都是瘀血心上都是針 一根一根由你最重視的人親手插上去 但你知道嗎 他們不會愧疚的。 要是會就不會走到這一步 把手裡腐爛的過去垃圾丟了吧 丟了之後自己給自己塞滿禮物。
那些家人朋友不認識的給我他媽的閉嘴 結婚什麼都沒拿 還幫別人生了一個小孩送他們家 跟人家姓沒有撫養費也沒有贍養費 當初我自己硬撐完全就沒談錢也沒拿什麼 我自己辛辛苦苦生活下來
一路胎教 自己消化 左手嬰兒車右手嬰兒 在以為是自己家有人突然開門 想請保母不讓請 我丟棄工作人生目標就是活該嗎？ 我活該該沒有自己的人生價值嗎？
為什麼這樣的我不能走？ 我買車首付我付後面我懷孕的時候不能工作 叫當時的伴侶付貸款怎樣？ 你們付的嗎？也就付了十個月加離婚前
講什麼我花他很多錢然後他買車給我 這是什麼買車給我？不要笑死人啊
我什麼都吞 然後代價是我自己把自己逼去看醫生 然後你們全部的人說過了就算了嗎？ 算了？ 是喔 謝謝欸