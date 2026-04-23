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▲祈錦鈅在IG限動陳述婚姻辛苦，並反擊網友，希望所有不知道狀況的人閉嘴。（圖／翻攝自祈錦鈅IG＠maxinechiii）

「國民女神」祈錦鈅自2025年底證實離婚後，一舉一動仍是外界關注焦點。近日她到綜藝節目《11點熱吵店》吐露婚變內幕，提及曾多次心碎奪門而出、前夫卻從未追回等心酸過往，沒想到節目播出後竟引來網友酸言酸語，酸她沒拿到贍養費還幫生小孩，甚至質疑她在婚姻裡有公主病。對此，祈錦鈅在IG限動發長文回應，怒嗆外界與不了解情況的親友「他媽的閉嘴」，並揭露這段婚姻中不為人知的物質與心理創傷。針對部分網友酸她「沒拿到贍養費還幫生小孩」、「有公主病」，祈錦鈅表示，希望那些不認識她的人、不知道這段婚姻辛苦的人，「給我他媽的閉嘴。」她表示，結婚時什麼都沒拿，甚至連贍養費都沒領，離婚時是撐著破爛的身心靈一無所有地離開，「我辛苦活下來，為什麼我不能走？」她也爆料，懷孕期間無法工作，車子的首付頭期款還是她自己付的，結果卻被男方家說成是「買車給她」。以及生了小孩之後，想請保母卻不被允許，只能左手推嬰兒車、右手抱嬰兒，所有的勞累與委屈只能獨自吞下，最終導致身體出狀況必須看醫生。祈錦鈅形容這段失敗的關係如同手上的「垃圾」，雖然丟掉需要勇氣，但若不丟掉，手永遠騰不出來拿新禮物。她直言，那些叫人趕快結婚生小孩的親友，根本不會為別人的幸福負責。「腦袋裡都是瘀血，心上都是針，一根一根由你最重視的人親手插上去，但你知道嗎？他們不會愧疚的。」祈錦鈅表示，現在她決定不再忍耐，要將生命中的「垃圾」清空，找回屬於自己的幸福。