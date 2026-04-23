總統賴清德原訂22日出訪非洲友邦史瓦帝尼卻傳出受阻，疑似因北京當局施加經濟脅迫，3個非洲國取消專機飛航許可。美國國務院表示，美國對中國指使非洲國家撤銷台灣總統的飛航許可感到擔憂，稱這是對國際民航體系的濫用。
路透社報導，台灣當局指出，總統賴清德原定本週前往友邦史瓦帝尼進行訪問，但塞席爾、模里西斯、馬達加斯加單方面撤銷總統專機進入其領空的許可。
報導指出，這是台灣總統首次因被拒絕進入領空而被迫取消整個出訪行程，這代表了中國在加強打壓台灣國際參與空間時所採取的新策略。
美國國務院發言人向路透社表示，這些國家在中國的指使下，干擾台灣官員例行旅行的安全與尊嚴，這些國家對其主權領空以外之特定國際領空的管理責任，「純粹是為了確保航空安全，而非作為北京的政治工具。」不過並未直接點名是哪些國家。
美國國務院發言人表示，「這是北京對台灣及其全球支持者發動威嚇行動、濫用國際民航體系，並威脅國際和平與繁榮的案例，北京應停止對台灣的軍事、外交及經濟施壓。」
英國駐台大使包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）也對此表達官達，強調領空管理應該將安全與穩定放在首位，不應為了政治目的。歐盟發言人表示，「雖然各國對其領空行使主權，但此類決定應以透明和可預測的方式做出，不應用於實現政治目的」。多位美國國會議員也譴責了中國此舉，並對台灣表示支持。
史瓦帝尼是目前僅剩12個與台灣維持正式邦交的國家之一。總統賴清德原定於週三啟程，參加國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）登基40週年慶典暨史王58歲華誕慶典等系列慶祝活動。台灣總統上一次訪問史瓦帝尼是在2023年，由時任總統蔡英文出訪。
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報導指出，這是台灣總統首次因被拒絕進入領空而被迫取消整個出訪行程，這代表了中國在加強打壓台灣國際參與空間時所採取的新策略。
美國國務院發言人向路透社表示，這些國家在中國的指使下，干擾台灣官員例行旅行的安全與尊嚴，這些國家對其主權領空以外之特定國際領空的管理責任，「純粹是為了確保航空安全，而非作為北京的政治工具。」不過並未直接點名是哪些國家。
美國國務院發言人表示，「這是北京對台灣及其全球支持者發動威嚇行動、濫用國際民航體系，並威脅國際和平與繁榮的案例，北京應停止對台灣的軍事、外交及經濟施壓。」
英國駐台大使包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）也對此表達官達，強調領空管理應該將安全與穩定放在首位，不應為了政治目的。歐盟發言人表示，「雖然各國對其領空行使主權，但此類決定應以透明和可預測的方式做出，不應用於實現政治目的」。多位美國國會議員也譴責了中國此舉，並對台灣表示支持。
史瓦帝尼是目前僅剩12個與台灣維持正式邦交的國家之一。總統賴清德原定於週三啟程，參加國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）登基40週年慶典暨史王58歲華誕慶典等系列慶祝活動。台灣總統上一次訪問史瓦帝尼是在2023年，由時任總統蔡英文出訪。
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