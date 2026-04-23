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▲海委會主委管碧玲（中）首度到南沙太平島視導演練。（圖／海巡署提供）

▲太平島「南援九號」操演，無人機投放魚雷浮標。（圖／海巡署提供）

▲海委會主委管碧玲視導南沙醫院醫療過程。（圖／海巡署提供）

由美國與菲律賓主辦的「肩並肩」（Balikatan）軍事演習，4月20日起至5月8日在南海舉行，今年的「肩並肩」軍演共有菲、美、日、澳、加、法與紐西蘭等7國直接參與，規模超過1萬7000人。巧合的是，海巡署也於21日會同交通部、國防部、外交部及衛生福利部等機關，於南沙太平島海域實施「南援九號」人道救援、醫療後送及海洋除污聯合演練，這也是時隔7年後再度有部會首長登太平島。海巡署表示，本次演練模擬南沙指揮部雷達監控發現1艘名列「東京備忘錄」五黑旗國名單之可疑貨輪，因航跡可疑、久呼不應，海巡署隨即派遣駐島100噸巡防艇及多功能艇前往查處，為維護我國權益及國家安全，將該貨輪押返太平島實施後續調查；演練接續模擬1艘越南籍漁船於太平島西南方海域因機械故障，遭航經貨輪擦撞起火，隨即發出棄船求救訊號，造成多人受傷及落海等大規模複合性災難。演練過程中，海巡特勤隊亦首度參與南沙海域聯合操演，執行高風險登檢與人員救援任務，強化現場應處能力與安全控管機制。同時運用無人機執行空中偵蒐與熱顯像搜索，迅速掌握落海人員位置並投放救生裝備，有效提升搜救效率與現場指揮掌控度；另本次國防部派遣C-130運輸機加入演練，執行空中支援與緊急醫療後送任務，全面提升聯合應援與立體救援效能。海巡署表示，南沙太平島碼頭自2023年10月30日竣工後，已可提供海巡4,000噸級巡防艦泊靠，並已常態進駐百噸級巡防艇，顯著提升太平島海域執法及應變量能。本次演練共動員1架軍機、1艦、3艇及2架次無人機，並搭配各式救生裝備執行海上救助，後續再運用攔油索阻絕油污擴散；另透過遠距醫療機制，由南沙醫院駐島醫師與國防部國軍高雄總醫院醫師進行視訊會診，具體呈現太平島在人道救援、緊急醫療及災害應處方面之整體能力。海巡署強調，未來將持續辦理南海人道救援演練，精進跨機關整合應變作為，並深化與周邊國家之救援合作機制，落實太平島作為南海人道救援中心與運補基地之政策目標，展現我國守護南海及善盡國際人道救援責任之決心。