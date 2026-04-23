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噩夢重演！第三節傷退返回更衣室

腿筋傷勢成職業生涯夢魘：本季曾缺席大半時間

戰力受損警報：雷霆次輪之路恐面臨考驗

NBA季後賽首輪如火如荼舉行中，奧克拉荷馬雷霆今（23）日於主場以120：107再度擊敗鳳凰城太陽，系列賽取得2比0領先。然而，雷霆在贏球之餘卻蒙上陰影，陣中二當家「J Dub」傑倫·威廉斯（Jalen Williams）在第三節因左腿筋受傷提前退場，傷勢嚴重程度將成為雷霆爭冠之路的最大變數。由於本季他才剛因腿筋傷勢缺席超過60場例行賽，如今在季後賽關鍵時刻再度遭遇相同的傷勢，也引起球迷們極大的不安與焦慮。事件發生在第三節中段，J Dub在一次切入上籃後感到腿部不適，隨即在防護員陪同下直接返回更衣室接受檢查，雷霆球團隨後宣布他本場比賽不會回歸。儘管雷霆在頭號球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場37分的帶領下，依然穩健收下勝利，但J Dub的傷退無疑讓主場球迷感到揪心。他在退場前僅出賽23分鐘，就以11投7中的高效表現貢獻19分與4助攻，且正負值為全隊最高的+17。根據美國籃球媒體《PolymarketHoops》社群消息指出，這已是J Dub職業生涯中多次遭到腿筋傷勢困擾。此前他的右腿筋曾兩次拉傷，導致他在本季例行賽中缺席了超過60場比賽。好不容易在例行賽尾聲重返賽場，J Dub展現了極佳的競技狀態。，不僅是雷霆進攻端的第二發動機，更是防守端不可或缺的一環。如今受傷部位轉移至左腿筋，再度觸動球團與球迷最敏感的紅線。賽後，雷霆總教練戴格諾特也談到J Dub的傷勢：「我們認為他的左腿筋拉傷了。未來幾天我們會對他進行觀察，並給出最新情況。」雖然雷霆目前整體實力深厚，面對首輪對手太陽仍佔有絕對優勢，但若J Dub的腿筋傷勢屬於嚴重級別，需要長時間休養，對雷霆後續的高強度季後賽征程將是致命打擊。