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總統賴清德原訂出訪非洲友邦史瓦帝尼，在中國以經濟脅迫手段強力施壓下無法成行。AIT處長谷立言今受訪時表示，北京此舉不僅威嚇到台海兩岸安全，也威嚇到國際安全局勢，美方非常不看好這些行為，希望未來能有更多的對話，以和平方式來解決問題。美國在台協會（AIT）處長谷立言今（23）日陪同美國NASA太空人林琪兒醫師，回到出生地台中參訪，盧秀燕帶兩人開箱剛完成整修、昔日的美軍聯勤俱樂部。媒體問及谷立言，對於總統賴清德出訪受阻的看法。谷立言表示，這是中國威嚇台灣與其國際友人的再一次實例，利用國際航空系統，不僅僅威嚇到台海兩岸的安全，也威嚇到整個國際的和平與安全。美方希望可以持續與北京對話，他同時要表達立場，不管是軍事上或經濟上，美方非常不看好這樣子的威嚇行為，希望未來和中國有更多對話，用和平的方式解決問題。