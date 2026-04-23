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樂天桃猿19歲投手李育朋4月19日因無照酒駕車禍事件，昨（22）日遭到桃猿球團解約，成為最近5年第3位因酒駕遭開除的球員。中職今（23）日回覆，即便李育朋已被球團開除，仍會對其開罰，聯盟表示，「雖然該球員已遭開除，根據相關前例，聯盟仍會按規章進行懲處，目前將依照違反酒駕規則與不正行為，處以最重禁賽40場、罰款44萬之處分。」李育朋現年19歲，畢業於台東體中，去年中職選秀第4輪加入桃猿，簽約金250萬，尚未有一、二軍出賽紀錄。桃猿球團今日發出聲明，針對4月19日發生的李育朋無照酒駕車禍事件，依照球團與球員契約約定於昨日終止合約。球團深刻理解此次事故的嚴重性，並為影響社會秩序向廣大球迷及各界表達深切歉意。雖然李育朋已遭球團開除，但中職仍會對其開罰，聯盟表示，李育朋是中職最近5年來，第3位因酒駕遭開除的球員，統一獅內野手楊家維，2021年清晨酒駕撞上貨車，酒測值高達1.03，造成社會關注，也促進聯盟於當年4月領隊會議，通過修法大幅度提高酒駕的行政處分，楊家維也成為新制下首位被直接開除的球員，目前人在中國CPB聯賽打球。2024年，桃猿外野手邱丹在台南酒駕自撞安全島，酒測值超標被警方依公共危險罪送辦，由於肇事情節嚴重，邱丹於隔日遭到桃猿開除。李育朋去年西裝筆挺參加選秀會，是備受桃猿球團期待的潛力新秀，不料入隊後不愛惜羽毛，自毀前程，還沒發光發熱就離開職棒舞台。