上班也要被監視？Meta被爆料計劃在美國員工的電腦上安裝追蹤軟體，紀錄員工滑鼠移動、點擊及鍵盤輸入情況，用來訓練其人工智慧（AI）模型，但這也引發監控員工隱私的疑慮。
據路透社取得的內部備忘錄，這項工具被稱為「模型能力計劃」（Model Capability Initiative, MCI）。這款新型追蹤軟體將在工作相關的應用程式與網站上執行，並會不定期對員工螢幕內容進行截圖。
備忘錄指出，此舉是為了改善AI模型目前難以模仿人類操作電腦的弱點，例如從下拉式選單中進行選擇或使用鍵盤快捷鍵。備忘錄稱，「這是所有 Meta 員工只需透過日常工作，就能幫助我們的模型變得更強的方式。」
Meta技術長博斯沃思（Andrew Bosworth）在另份備忘錄中表示，公司將加強內部數據收集，作為「AI工作化」努力的一環，「我們的願景是由AI代理負責主要工作，而人類角色則是引導、審核與協助其改進。」
Meta發言人史東（Andy Stone）承認該計劃蒐集的數據將作為模型訓練的資料來源，強調這些數據不會用於員工績效評估，且已有保護「敏感內容」的機制，但並未詳述哪些類型的數據會被排除。
報導指出，這波自動化浪潮反映了今年美國科技巨頭的共同趨勢。Meta預計將從5月20日起在全球裁員10%，並在今年晚些時候進行更多裁員。亞馬遜（Amazon）近幾個月也削減了3萬名企業員工，金融科技公司Block則裁撤了近半數員工。
耶魯大學法學教授阿均瓦（Ifeoma Ajunwa）指出，記錄鍵盤輸入將數據收集提升到了新階段，使白領員工面臨過去僅出現在物流司機或零工勞工身上的「即時監控」。她表示，美國聯邦法律對勞工監控幾乎沒有限制。
多倫多約克大學教授德斯特法諾（Valerio De Stefano）則認為，GDPR等歐洲法律很可能禁止此類對員工的監控，如在義大利，利用電子監控追蹤生產力是明確違法的；在德國，法院規定僅在懷疑有嚴重刑事犯罪等例外情況下，才能監控鍵盤輸入記錄。他強調，雇主監控的意識會讓職場權力平衡進一步向資方傾斜。
文章來源：Exclusive: Meta to start capturing employee mouse movements, keystrokes for AI training data
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備忘錄指出，此舉是為了改善AI模型目前難以模仿人類操作電腦的弱點，例如從下拉式選單中進行選擇或使用鍵盤快捷鍵。備忘錄稱，「這是所有 Meta 員工只需透過日常工作，就能幫助我們的模型變得更強的方式。」
Meta技術長博斯沃思（Andrew Bosworth）在另份備忘錄中表示，公司將加強內部數據收集，作為「AI工作化」努力的一環，「我們的願景是由AI代理負責主要工作，而人類角色則是引導、審核與協助其改進。」
Meta發言人史東（Andy Stone）承認該計劃蒐集的數據將作為模型訓練的資料來源，強調這些數據不會用於員工績效評估，且已有保護「敏感內容」的機制，但並未詳述哪些類型的數據會被排除。
報導指出，這波自動化浪潮反映了今年美國科技巨頭的共同趨勢。Meta預計將從5月20日起在全球裁員10%，並在今年晚些時候進行更多裁員。亞馬遜（Amazon）近幾個月也削減了3萬名企業員工，金融科技公司Block則裁撤了近半數員工。
耶魯大學法學教授阿均瓦（Ifeoma Ajunwa）指出，記錄鍵盤輸入將數據收集提升到了新階段，使白領員工面臨過去僅出現在物流司機或零工勞工身上的「即時監控」。她表示，美國聯邦法律對勞工監控幾乎沒有限制。
多倫多約克大學教授德斯特法諾（Valerio De Stefano）則認為，GDPR等歐洲法律很可能禁止此類對員工的監控，如在義大利，利用電子監控追蹤生產力是明確違法的；在德國，法院規定僅在懷疑有嚴重刑事犯罪等例外情況下，才能監控鍵盤輸入記錄。他強調，雇主監控的意識會讓職場權力平衡進一步向資方傾斜。
文章來源：Exclusive: Meta to start capturing employee mouse movements, keystrokes for AI training data