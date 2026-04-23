洛杉磯道奇「二刀流」球星大谷翔平於今（23）日客場對決舊金山巨人，再度繳出「投手大谷」的統治級表現，主投6局飆7K無失分。然而53場上壘紀錄中斷，最終道奇以0：3遭完封。據日媒報導，大谷翔平面對道奇主帥羅伯茲（Dave Roberts）可能提出的「先發登板日不兼任打者」專任投手安排，大谷表示自己「每場都想上」，絕對尊重教練決定。
大谷翔平6局飆7K打擊卻熄火！53場連續上壘記錄斷
大谷翔平今天再度展現投打「二刀流」，首局就飆159公里速球，雖被敲安但在危機時刻以關鍵三振脫困。
在此役大谷翔平的直球飆到約162公里，共有7球都突破160公里，展現投球絕佳狀態，主投6局飆7K無失分，不過道奇打線熄火，就連擔任先發第一棒指定打擊的大谷翔平，本次沒有安打演出，53場上壘紀錄中斷，打擊率降至0.258。終場道奇遭巨人完封，以0：3落敗。
教練暗示大谷要專注投球？
大谷前一次登板投球是本月15日，不過受到2天前的觸身球影響，該場比賽是大谷翔平自2021年以來，首度專注於投球，沒有兼任打者上場打擊。雖然該場丟掉本季首分自責分，但創下了日本先發投手最長的連續32.2局無自責分紀錄。
據日媒《Sponichi Annex》報導，道奇面對大谷翔平優異的投球表現，有意維持他的投球品質，教練羅伯斯就暗示，曾考量是否讓大谷在先發登板日「專心投球」不兼任打者。
大谷翔平：一切以團隊戰略為重
對於早已習慣投打雙棲的大谷翔平，他賽後表示，「這是總教練決定的事。我會做好準備。」他認為賽季還很長，讓其他人擔任指定打擊（DH）「也是一種策略」。
不過，大谷翔平也強調，「決定權不在我，但我每場都想上，若被要求專注投球，我也會照辦。」展現了一切以團隊為重的態度。
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大谷翔平今天再度展現投打「二刀流」，首局就飆159公里速球，雖被敲安但在危機時刻以關鍵三振脫困。
在此役大谷翔平的直球飆到約162公里，共有7球都突破160公里，展現投球絕佳狀態，主投6局飆7K無失分，不過道奇打線熄火，就連擔任先發第一棒指定打擊的大谷翔平，本次沒有安打演出，53場上壘紀錄中斷，打擊率降至0.258。終場道奇遭巨人完封，以0：3落敗。
大谷前一次登板投球是本月15日，不過受到2天前的觸身球影響，該場比賽是大谷翔平自2021年以來，首度專注於投球，沒有兼任打者上場打擊。雖然該場丟掉本季首分自責分，但創下了日本先發投手最長的連續32.2局無自責分紀錄。
據日媒《Sponichi Annex》報導，道奇面對大谷翔平優異的投球表現，有意維持他的投球品質，教練羅伯斯就暗示，曾考量是否讓大谷在先發登板日「專心投球」不兼任打者。
大谷翔平：一切以團隊戰略為重
對於早已習慣投打雙棲的大谷翔平，他賽後表示，「這是總教練決定的事。我會做好準備。」他認為賽季還很長，讓其他人擔任指定打擊（DH）「也是一種策略」。
不過，大谷翔平也強調，「決定權不在我，但我每場都想上，若被要求專注投球，我也會照辦。」展現了一切以團隊為重的態度。