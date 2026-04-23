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台中市垃圾處理量能驚傳崩盤！精密機械創新產業園區等多家企業於（22）日無預警收到民間業者通知，因鄰近縣市焚化爐歲修及台中市調度失靈，即日起至4月26日全面暫停垃圾收運。市議員參選人張耀中痛批盧市府施政無能，錯誤的廚餘政策與焚化爐更新延宕，已讓台中垃圾危機進入倒數計時。據了解，清運公司於22日中午才匆促發出公告，指出因彰化溪州焚化爐歲修、南投廠飽和，且台中市文山廠正值歲修（4/3-5/12），導致垃圾完全「無處可去」。園區業者憤怒表示，大型企業每日廢棄物產量驚人，突擊式的停收通知完全沒有緩衝期，導致大量廢棄物滯留廠區，現場混亂不堪。張耀中指出，台中垃圾危機的核心在於「熟廚餘處理廠」進度過於緩慢，導致大量廚餘混入一般垃圾擠進焚化爐，嚴重排擠處理量能。他更質疑，文山焚化爐改建案拖延超過7年，預算從 40 億元飆漲至 95 億元，環評卻至今無果。張耀中說，消息來源透露，目前文山焚化爐三座爐體的儲坑已滿溢至傾卸平台，垃圾已無法再進場。烏日焚化爐也因部分設施故障導致減量，若不即時解決，不僅事業廢棄物卡關，全體市民的生活垃圾清運恐怕也將面臨去化困難。他呼籲盧市府團隊應對此負起責任，避免讓台中陷入垃圾惡臭的困境。