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白沙屯進香最暖身影！北港紅龜粿阿嬤離世

▲白沙屯進香進北港前，都會經過紅龜粿阿嬤的家門口前，提供香燈腳暖暖的食物，補充能量走完最後一哩路。（圖／Threads@linyu_055）

▲每年在進香路線上熱情招待香燈腳的「紅龜粿阿嬤」，是許多香燈腳熟悉的身影。（圖／IG@ktgogo88）

白沙屯媽祖北港進香活動已在 4 月 20 日圓滿落幕。不過今年的路程中，許多香燈腳都感覺到似乎少了一點東西。有信眾發文表示，每年在進香路線上熱情招待香燈腳的「紅龜粿阿嬤」，已於今年 1 月辭世，享耆壽 90 歲。這才讓大批香燈腳猛然想起，進香路上這個最溫暖的身影與令人難以忘懷的滋味。白沙屯進香結束後，屏東縣無黨籍議員林宇澤在社群平台 Threads 上發文：「北港進香，阿嬤紅龜粿已成追憶。」他提到過去8年走在進香路上，都會有位阿嬤與家人提供手工製作的紅龜粿，那濃厚的花生香氣，早已成為許多香燈腳進香時的共同回憶。今年他如往常般抵達記憶中的熟悉位置，一樣的進香節奏中，卻少了一個熟悉的身影。經過打聽才心碎得知，，圓滿了人生的旅程。林宇澤感嘆道：「紅龜粿的味道會消失，但那份人情，不會。阿嬤，謝謝祢。」貼文曝光後，立刻引發大批香燈腳不捨回應，「阿嬤家現做的紅龜粿很好吃，是每年走進北港朝天宮，在進香大道上的人情味」、「經過145縣道我還在想想說為什麼沒有看到阿嬤，現在知道這個消息好難過」、「我去年也有吃到阿婆的粿，真的是熱騰騰，老人家半夜不睡覺現做的」。據了解，每一年白沙屯媽祖進香前，阿嬤都會號召親朋好友，提前幾天就開始準備紅龜粿，無私提供給來到北港的香燈腳們。今年雖然親友依舊準備了大量的紅龜粿，家人也表示未來會持續做下去，但眾多香客熟悉的阿嬤身影已經不再，那份溫暖與善意將永遠留在眾人的記憶中。