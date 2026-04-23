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NONO捲官司工作歸0 朱海君成家中經濟支柱

康康驚吐「封麥」揭原因自嘲：本來就唱不好

▲康康（右）對於蘇宥蓉的表現給予極高評價，表示：「今天遇到敵手就是朱海君。」（圖／中視提供）

NONO涉性侵案 朱海君慘遭波及一度失業

藝人NONO（陳宣裕）捲入多起性侵案，高等法院於今（23）日做出二審宣判，維持原判決有期徒刑2年6個月，案件仍可持續上訴。老婆朱海君成為家中經濟支柱，近日她登上節目《綜藝一級棒》，與蘇宥蓉合唱〈相思聲聲〉一曲讓人驚艷，兩人聲線層次分明，連黃妃聽了都鼓掌叫好。NONO捲入官司後，演藝事業全面停擺，與朱海君多次傳出婚變消息，但始終未獲得證實。朱海君這幾年靠著商演、上節目維生，近日她登上節目《綜藝一級棒》，並與蘇宥蓉合唱歌曲〈相思聲聲〉。朱海君透露兩人就連在洗手間時都繼續練唱。正式開錄時，聲線層次分明，連黃妃聽了都鼓掌叫好。此外，蘇宥蓉這次挑戰合聲，坦言演出前壓力爆棚、相當焦慮，康康對於蘇宥蓉給予極高評價，誇讚：「她在節目裡算是穩定度很高，很少有歌可以難倒她，但今天遇到敵手就是朱海君。」而許志豪藉機也問康康何時要再開口唱歌，康康回應不忘自嘲：「我已經決定要封麥了，本來就已經唱不好了，現在大家都進步成這樣，我好好串場就好了。」NONO（陳宣裕）2022年捲入「#MeToo」風波，遭控強制性交及猥褻等罪，當時與他結婚近10年的朱海君也受到波及，一度失業停工。如今傳出兩人已離婚，女方亦逐步重返演藝圈，但消息至今未獲得證實。