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英國國會通過將「禁止現年17歲和以下」青少年終身不得買菸。國內部分，衛福部長石崇良說，這需要社會討論，後續也會請國健署研究。對於英國通過17歲和以下青少年終身不得買菸。石崇良今（23）日出席立法院衛環委員會時，會前接受媒體聯訪，被問到國內情況，他表示，菸品已經是大家公認的致癌物，沒有劑量關聯。石崇良說，只要抽一點點菸就有致癌性，近幾年確實有幾個國家，也發布「世代禁菸」。石崇良表示，過去在菸害防制也做得相當不錯，已經大幅降低成人吸菸率，同時進行各項措施，包含禁菸場所的訂定等。至於是否需要導入世代禁菸的概念，需要社會討論，也要請國健署研究。