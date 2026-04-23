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▲洪男名下車輛遭到扣押。（圖／調查局提供）

台中爆出驚人金流黑幕！地產公司老闆竟聯手銀行主管，打造洗錢通道，讓詐騙與線上博弈資金「秒進秒出」，短短半年內洗錢規模高達36億元。檢調抽絲剝繭後，查出整起案件橫跨銀行體系內部，甚至由分行經理層級親自護航，震撼金融圈。法務部調查局航業調查處指出，該案主嫌為萬里開發公司洪姓負責人，涉嫌自2024年9、10月起，積極滲透銀行體系，勾結台中商銀多家分行主管，包括潭子、北屯、中正及頭份分行，透過虛設公司行號開設帳戶，作為詐騙與線上博弈資金的洗錢管道。專案小組進一步發現，銀行內部人員利用職務之便，不僅協助12家無實際營運的公司順利開戶，還刻意調高帳戶轉帳額度，讓鉅額資金能快速流動。更誇張的是，當帳戶觸發疑似洗錢警示時，相關主管竟選擇延遲通報，甚至未依規定暫停或限制交易，形同替犯罪集團「開後門」，讓不法資金得以迅速轉移、掩飾來源。檢調統計，該集團累計洗錢金額高達36億餘元，資金流動頻繁且複雜，藉由網銀密集轉帳迅速分散，增加追查難度。洪男等人則從中牟利，將不法所得投入不動產、名車等資產，目前相關財產已遭查扣，金額超過2億6000萬元。台中地檢署表示，本案共起訴洪姓主嫌及銀行主管等7人，罪名涵蓋加重詐欺、賭博、偽造文書、違反銀行法特別背信、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等，並建請法院從重量刑，同時持續追查資金流向及是否有其他共犯。檢方強調，金融機構本應是洗錢防制的第一道防線，但本案卻由內部主管「監守自盜」，嚴重破壞金融秩序。未來將持續強化跨機關合作，透過金流監控與情資整合，全面打擊詐欺與洗錢犯罪，防堵類似案件再度發生。